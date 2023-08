Wir übertragen den Trachtenumzug der Allgäuer Festwoche live im Stream

Eines der Highlights der Allgäuer Festwoche 2023 ist der Gautrachtenumzug am Sonntag. Keine Sorge, wenn Sie nicht dabei sein können: Wir übertragen Umzug live.

17.08.2023 | Stand: 16:43 Uhr

Am letzten Tag der Allgäuer Festwoche 2023 in Kempten findet wieder der Trachtenumzug statt. Unsere Redaktion überträgt den Umzug am Sonntag, 20. August, ab 13.25 Uhr im Livestream auf YouTube. Wer nicht dabei sein kann, kann das Festwochen-Highlight so live vom Sofa aus verfolgen.

Der Trachtenumzug ist Teil des 86. Gautrachtenfests, das dieses Jahr im Rahmen der Festwoche stattfindet. Gefeiert wird dabei das 111-jährige Bestehen des Allgäuer Gauverband der Gebirgstrachten- und Heimatvereine. Vor dem Umzug findet um 10 Uhr ein Festgottesdienst in der Basilika St. Lorenz statt. Ab 15 Uhr gibt es ein dazugehöriges Programm auf der Bühne im Stadtpark.

Busverkehr während des Trachtenumzugs eingeschränkt

Wer den Gautrachtenumzug nicht von zuhause aus im Livestream verfolgen möchte, sondern vor Ort zuschauen will, sollte die Änderungen im Busverkehr beachten. Ab 12.30 Uhr sind die Straßen rund um die Umzugsstrecke komplett gesperrt. Dadurch ist auch die ZUM als zentraler Busbahnhof in Kempten betroffen. Der letzte Busumlauf findet um 12.35 Uhr statt.

Danach werden die Buslinien 100 bis 500 komplett bis 16.35 Uhr ausgesetzt. Die Busse fahren erst dann wieder den gewohnten Umlauf. Nähere Infos finden Sie unter www.mona-allgaeu.de, im Kundencenter der Mona an der ZUM oder gebührenfrei unter Telefon 0800/115-46-00.

Das komplette Programm der Allgäuer Festwoche 2023 in Kempten finden Sie hier.

Mehr Nachrichten aus Kempten und der Region lesen Sie hier.