Söder spricht von einer "Liebeserklärung ans Allgäu": Die Festwoche in Kempten ist eröffnet

Ministerpäsident Söder hat die Allgäuer Festwoche offiziell eröffnet. Sie sei eine "Liebeserklärung an das Allgäu". Alle Infos in unserem Newsblog.

13.08.2022 | Stand: 14:52 Uhr

Tausende Menschen zieht es jetzt wieder zur Allgäuer Festwoche nach Kempten: Die Allgäuer Festwoche gehört zu den größten gesellschaftlichen Ereignissen in der Region und zählt zu den größten zehn Verbrauchermessen in Deutschland. Bei der letzten Festwoche im Jahr 2019 waren mehr als 172.000 Besucher. In den vergangenen beiden Jahren musste die Festwoche coronabedingt abgesagt werden.

Von Samstag, 13. August, bis Sonntag, 21. August, gibt es bei der Allgäuer Festwoche ein vielfältiges Programm mit zahlreichen Veranstaltungen.

Die Festwoch ein Kempten wurde am Samstag offiziell von Bayerns Markus Söder

Die Redaktionen Kemtpen, Rundschau und Digitalteam berichten live mit Bildern und Videos von der Festwoche in Kempten.

In diesem Artikel finden Sie fortlaufend Informationen und Fotos zur Festwoche-Woche.

Samstag, 13. August, 13.13 Uhr: Los geht's auf der Allgäuer Festwoche - Söder im Zelt angekommen

Nach seinem Rundgang über die Festwoche ist Söder nun im Festzelt angekommen.

Bilderstrecke

Allgäuer Festwoche 2022: Rundgang mit Ministerpräsident Markus Söder

Samstag, 13. August, 12.47 Uhr: Söder spricht sich für B12-Ausbau aus

Im Interview mit der Allgäuer Zeitung plädiert Söder zum Thema B12-Ausbau ganz klar für eine Umsetzung der bisherigen Planung: "Wenn wir jetzt umplanen, wird das eine Endlos-Geschichte. Dann weiß keiner, wann es fertig wird und ob es Geld gibt." Auch die meisten Mandatsträger im Allgäu seien dieser Auffassung.

Zur Bahn-Elektrifizierung in der Region sagt Söder: "Davon braucht es viel mehr." Der Freistaat mache schon jetzt viel Druck beim Bund, der für diese Projekte zuständig sei. "Aber es ist schwierig, wie lange alles dauert."

OB Thomas Kiechle (links), Ministerpräsident Markus Söder (Zweiter von links) und Gesundheitsminister Klaus Holetschek (rechts) sprachen mit Rolf Grummel, Geschäftsführer der Mediengruppe Allgäuer Zeitung (Zweiter von rechts). Bild: Markus Raffler

Im Gespräch mit dem Ministerpräsidenten hatte Rolf Grummel, Geschäftsführer der Mediengruppe Allgäuer Zeitung, auf das breitgefächerte Angebot verwiesen, das die AZ als modernes regionales Medienunternehmen biete. Diese wichtige Aufgabe zu stemmen, werde jedoch angesichts der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen immer schwieriger.

Samstag, 13. August, 11.49 Uhr: Demonstranten warten auf den Ministerpräsidenten

Demonstrantinnen und Demonstranten erwarten den Zug mit Markus Söder vom Theater auf die Festwoche. Sie üben heftige Kritik an den Ausbauplänen für die B12.

150 Demonstranten waren angemeldet, 200 sind laut Polizei gekommen. Ministerpräsident Söder geht an den Demonstranten vorbei, ohne zu halten. Es gibt kurz Turbulenzen, als der Oberallgäuer ÖDP-Kreisrat Michael Finger versucht, Söder aufzuhalten. Er wollte mit dem Ministerpräsidenten über die nötige Verbesserung der Barrierefreiheit sprechen. Finger sitzt selbst im Rollstuhl.

Samstag, 13. August, 10.57 Uhr: Jetzt spricht Ministerpräsident Markus Söder

Nach Kiechle spricht der bayerische Ministerpräsident Markus Söder bei der Eröffnung. Er bezeichnet die Festwoche als "Liebeserklärung an das Allgäu".

Bilderstrecke

Ministerpräsident Markus Söder eröffnet die Allgäuer Festwoche im Theater Kempten

Der Schirmherr der Festwoche lobt das Allgäu erwartungsgemäß über den Schellenkönig. Die Region sei "eine der schönsten und leistungsstärksten" in ganz Deutschland. Denn in Bayern vorn zu sein, bedeute automatisch, bundesweit vorn zu sein. Söder serviert den Festgästen neben Bonmots auch eine Vielzahl ernster Themen. Trotz der weltweiten Probleme zu feiern sei richtig, verweist er auf die Berechtigung der Festwoche. "Denn wir denken an andere Menschen und helfen ungemein." Um helfen zu können, brauche es aber auch Kraft und Lebensfreude.

Söder lobt Bayerns "bewährte" Corona-Politik, die 130.000 Menschenleben gerettet habe. Er plädiert für mehr regenerative Energien, aber auch das Weiterlaufen der Kernkraftwerke in Krisenzeiten. Der Wolf müsse abgeschossen werden dürfen, wo es nötig sei. "Wir brauchen den Ausbau der B12", bezieht der Ministerpräsident klar Position. Daran dürften auch die Klagen von Naturschützern nichts ändern. Bei der Bahn-Elektrifizierung "brauchen wir eine Lösung", stimmt Söder OB Kiechle zu. Der Planungsauftrag für die Strecke Neu-Ulm -Kempten sei erteilt. Bayern werde zudem prüfen, ob der Freistaat zusätzlich anpacken könne.

Samstag, 13. August, 10.43 Uhr: Die Eröffnung der Festwoche läuft - mit "David Bowie" vom Stadttheater und OB Thomas Keichle

Im Stadttheater läuft die Eröffnung der Festwoche Kempten. Musikalisch gestaltet wird diese von "David Bowie", einer Eigenproduktion des Stadttheaters, und der Stadtkapelle Kempten.

Eröffnung der Festwoche Kempten mit David Bowie im Stadttheater. Bild: Markus Raffler

In seiner Eröffnungsrede stellt Kemptens OB Thomas Kiechle angesichts der vielen aktuellen Probleme die enorme Bedeutung des Wir-Gefühls im Allgäu heraus. Er verweist auf wichtige Projekte der Stadt, von der grundlegenden Sanierung des Berufsschulzentrums für etwa 130 Millionen Euro bis zur Klimaneutralität, die Kempten bis 2035 anstrebt.

Energisch wird Kiechle nur beim Thema Bahn-Elektrifizierung: Er sei es leid, dass das Allgäu immer das Etikett Diesel-Loch umgehängt bekomme. Er fordert ungeachtet der komplizierten Zuständigkeiten, sich diesem Dauerproblem "professionell und gemeinsam" zu stellen.

Samstag, 13. August, 10.20 Uhr: Letzte Vorbereitungen laufen

Bald geht es los. Überall laufen noch die letzten Vorbereitungen - so auch am Stand der Mediengruppe Allgäuer Zeitung in der Halle D. Triff dort täglich unsere Redaktion und mach es dir in unserem Außenbereich gemütlich. Außerdem gibt es nur in der Festwoche attraktive Aboangebote für die neue Allgäuer Zeitung sowie ein Gewinnspiel. Wir freuen usn auf Ihren Besuch.

Der Stand der Allgäuer Zeitung in der Halle D. Bild: Markus Raffler

Samstag, 13. August, 8.46 Uhr: Bilder vom Vorabendprogramm im Stadtpark

Bilderstrecke

Allgäuer Festwoche - Furioser Auftakt im Stadtpark

Samstag, 13. August, 8.28 Uhr: Personalprobleme bei Zeltbetreiber wenige Tage vor dem Festwochen-Start

Wenn heute die ersten Bierkrüge und Telle voll Essen im großen Festzelt auf dem Königsplatz auf den Tischen stehen, dürfte Betreiber Jochen Mörz ein Stein vom Herzen fallen. Am Mittwochabend – zwei Tage bevor es beim Vorabend der Allgäuer Festwoche losgeht – erhielt Mörz eine Absage seines Personalvermittlers. Dieser könne die Absprache doch nicht einhalten, ihm stünden kaum Kräfte zur Verfügung. Doch wer bekocht und bedient die Gäste dann? Für Mörz und sein Team begannen kräftezehrende Stunden. Mittlerweile – nach vielen, vielen Telefonaten und Unterstützung von verschiedenen Seiten – sagt er: „Jetzt sieht es ganz gut aus.“

Mehr dazu erfahren Sie hier.

Samstag, 13. August, 6.30 Uhr: Das ist heute auf der Festwoche geboten

Festzelt : 11 Uhr Musikverein Schrattenbach, 15 Uhr Musikverein Lenzfried, 19 Uhr Musikverein Sulzberg

Stiftzelt : 11 Uhr Combo 4, 19 Uhr Ois Easy.

Bühne im Stadtpark : 12 Uhr Bayerischer Rundfunk, 16 Uhr Patenweinausschank, 17.30 Uhr Tanzschule Stiltanz, 19 Uhr Salsation Dance Fitness mit Bianca, 20 Uhr Sirachaboys, 22 Uhr Sassafrass.

Freitag, 12. August, 17 Uhr: Ein Blick auf das verlängerte Wochenende

Am Samstag, 13. August, öffnet um 11 Uhr die Allgäuer Festwoche in Kempten. Mit dabei ist die Mediengruppe Allgäuer Zeitung. Am Messestand in Halle D (Stadtpark) suchen unter anderem Verlagsverantwortliche und Redakteure das Gespräch mit Lesern und Kunden. „Neue Zeitung“ lautet das Thema an den ersten drei Tagen. Ein Auszug aus dem weiteren Programm:

Samstag : Tagesthemen im Haus der Allgäuer Werte (Markthalle) sind unter anderem Radfahren und heimisches Superfood. Am Abend treten ab 19 Uhr der Musikverein Sulzberg (Festzelt) und Ois Easy (Stiftzelt) auf, auf der Bühne im Stadtpark die Sirachaboys (20 Uhr) und Sassafrass (22 Uhr).

: Tagesthemen im Haus der Allgäuer Werte (Markthalle) sind unter anderem Radfahren und heimisches Superfood. Am Abend treten ab 19 Uhr der Musikverein Sulzberg (Festzelt) und Ois Easy (Stiftzelt) auf, auf der Bühne im Stadtpark die Sirachaboys (20 Uhr) und Sassafrass (22 Uhr). Sonntag : Im Haus der Allgäuer Werte geht es um Fachkräftesicherung, ausgezeichnete Firmen und Allgäuer Genussmacher. Abends: 19 Uhr Ansatzlos (Festzelt) und Ois Easy (Stiftzelt), 20 Uhr Daniel Kemish (Stadtpark-Bühne).

: Im Haus der Allgäuer Werte geht es um Fachkräftesicherung, ausgezeichnete Firmen und Allgäuer Genussmacher. Abends: 19 Uhr Ansatzlos (Festzelt) und Ois Easy (Stiftzelt), 20 Uhr Daniel Kemish (Stadtpark-Bühne). Montag: Wandern im Allgäu, der Naturpark Nagelfluhkette und das Backhandwerk zählen zu den Tagesthemen im Haus der Allgäuer Werte. Im Stadtpark präsentiert sich ab 14 Uhr der FC Kempten. Abends: ab 19 Uhr Allgäuer Dorfmusikanten – Musikkapelle Böhen (Festzelt) und Bergluft (Stiftzelt), ab 20 Uhr Suzie Candel (Stadtpark-Bühne).

Freitag, 12. August, 14.04 Uhr: Ampel zeigt, wie viel auf der Festwoche gerade los ist

Die Stadt Kempten hat eine Besucherampel eingerichtet. Unter www.festwoche.com können sich Gäste der Festwoche einen Überblick darüber verschaffen, wie voll das Gelände gerade ist. Gerade für Menschen, die eine längere Anreise haben, lohnt sich ein Blick auf die Ampel. Steht diese auf rot, könnte der Einlass auf das Festwochengelände gesperrt werden.

Wann das Gelände wegen Überfüllung geschlossen wird, entscheiden Veranstalter und Sicherheitskräfte anhand eines elektronischen Besucherzählsystems. Wie viele Besucher auf das Veranstaltungsgelände dürfen, wird jeden Tag individuell festgelegt und hängt unter anderem von der Wetterlage ab. Ulf Klüpfel, technischer Leiter der Allgäuer Festwoche, informiert dazu: „Wir sind personell gut aufgestellt, dennoch gibt es in diesem Jahr neue Herausforderungen: Der Eintritt ist erstmals kostenlos und das Veranstaltungsgelände hat sich verändert, deshalb können wir noch nicht abschließend sagen, wie sich die Besucher auf dem Gelände verteilen werden."

Bei bereits getätigten Tischreservierungen in den Festzelten bleibt die Einlassgarantie auch im Fall der Schließung des Geländes bis zum Zeitpunkt der Reservierung, max. 30 Minuten länger, bestehen. Alle Infos zu Reservierungen und Öffnungszeiten finden Sie auch hier.

Freitag, 12. August, 7.30 Uhr: Söder kommt zur Festwoche: Das sind die Fragen an den Ministerpräsidenten

Großveranstaltungen wie die Allgäuer Festwoche bieten eine gute Bühne für bayerische Spitzenpolitiker. Die Gäste aus München können die Qualitäten der Gastgeber-Region loben und am besten noch Versprechungen machen. So gewinnt man Freunde. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hatte während des Landtagswahlkampfs 2018 die Festwoche in Kempten besucht und in einem Interview mit unserer Zeitung angekündigt: Bei der Elektrifizierung der Bahnstrecke Kempten-Oberstdorf werde der Freistaat in Vorleistung gehen, wenn der Bund das Vorhaben in den nächsten drei Jahren nicht angehe. Und weiter kündigte Söder an, dass ihn die damals auf 160 Millionen Euro veranschlagten Kosten nicht abschreckten. Denn in Verkehrsfragen brauche es im Allgäu eine „stärkere Entwicklung“. Doch heute wissen wir: Die für den Tourismus so wichtige Strecke zwischen Kempten und Oberstdorf ist von einer Elektrifizierung noch genauso weit entfernt wie 2018. Mehr dazu lesen Sie hier.

Donnerstag, 11. August, 16.50 Uhr: Unsere zehn Veranstaltungstipps für die Allgäuer Festwoche

Jede Menge Veranstaltungen stehen auf dem Programm der Allgäuer Festwoche 2022 in Kempten. Wir haben daraus unsere Top-Ten-Tipps für Sie zusammengestellt.

Donnerstag, 11. August, 13 Uhr: Mit Dirndl und Lederhose fesch fürs Bierzelt - oder zwingt die Inflation zum Sparen?

Die Allgäuer Festwoche steht kurz bevor. Gleichzeitig sorgt die Inflation für zurückhaltende Kunden. Wie wirkt sich das auf die Trachtenläden der Region aus? Mehr dazu lesen Sie hier.

Mittwoch, 10. August, 19 Uhr: Das bietet die Wirtschaftsausstellung

Über 100 feste Aussteller präsentieren sich auf der Allgäuer Festwoche in Kempten. Es geht auch um Kleidung und Küche, Genuss und Gesundheit, Reisen und Urlaub. Mehr dazu lesen Sie hier.

Mittwoch, 10. August, 17 Uhr: Hier können Autofahrer und Radler am Festwochen-Gelände parken

Zur Allgäuer Festwoche 2022 kommen viele Besucherinnen und Besucher mit dem Auto oder mit dem Fahrrad. Einen freien Parkplatz zu finden, ist nicht immer einfach. Wo es in der Nähe des Festwochen-Geländes am Stadtpark Parkhäuser und Parkplätze gibt, finden Sie hier in unserer Übersicht.

Mittwoch, 10. August, 16 Uhr: So kommen Sie zur Allgäuer Festwoche - und wieder zurück nach Hause

Wie Sie mit Bussen und Bahn zur Allgäuer Festwoche 2022 kommen? Und wie Sie etwa mit den Nachtbussen wieder zurück nach Hause fahren können? Antworten auf solche Fragen finden Sie hier in unserem Überblick.

Mittwoch, 10. August, 14 Uhr: Blick ins Archiv - so war die Allgäuer Festwoche früher

Bilderstrecke

Von 1949 bis heute: Die Allgäuer Festwoche in historischen Bildern

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Weitere Nachrichten aus Kempten lesen Sie aktuell hier.