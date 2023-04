Bierzelt und Stiftzelt stellen Programm vor: Musikkapellen aus der Region und Partybands treten in Kempten zur Allgäuer Festwoche auf.

13.04.2023 | Stand: 16:14 Uhr

Knapp vier Monate bevor auf der Allgäuer Festwoche Messeeröffnung und Bieranstich gefeiert werden, starten Bierzelt und Stiftzelt mit den Reservierungen. Ab Montag, 17. April, um 9 Uhr können sich Besucherinnen und Besucher im Vorfeld Tische sichern. Auch ein Musikprogramm stellen die Betreiberfamilien von Jürgen Berkmiller (Stiftzelt) und Klaus Richter (Bierzelt) vor.

Musikkapellen und Partybands aus der Region sorgen bei der Allgäuer Festwoche für Stimmung

Musikkapellen aus der Region will Richter, der erstmals in Kempten als Wirt dabei ist, auf die Bühne bringen – täglich treten bis zu drei verschiedene Musikgruppen auf. Dabei sein soll freilich wieder die Stadtkapelle Kempten, aber unter anderem auch Blasmusikerinnen und -musiker aus Probstried, Betzigau und Willofs. Los geht es am Eröffnungsabend (Freitag, 11. August) mit der schwäbischen Partyband Get That aus dem Landkreis Aichach-Friedberg.

Fünf Bands sorgen an zehn Abenden im Stiftzelt für Stimmung. Mit dabei sind wieder die Lamas, die Lausbuam und die Band Bergluft. Vergangenes Jahr feierten Ois Easy und die Band „4 Voices“ Premiere und treten diesmal wieder auf. Tagsüber steht im Stiftzelt Frühschoppen mit Hubert Weber oder „Combo 4“ auf dem Programm.

Info: Mehr Infos im Internet unter www.bierzeltbetrieb.de und unter www.stiftzelt.de