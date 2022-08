Buslinien, Nachtbusse und Bahn: So kommen Sie zur Allgäuer Festwoche - und wieder zurück nach Hause

Mit dem Bus zur Allgäuer Festwoche 2022 nach Kempten und zurück? Welche Linien und Verbindungen gibt es? Wo sind die Haltestellen der Nachtbusse? Infos hier.

04.08.2022 | Stand: 12:07 Uhr

Mit Bussen und Bahn zur 71. Allgäuer Festwoche 2022 von Samstag, 13. August, bis Sonntag, 21. August: Die Stadt Kempten setzt darauf, dass viele Besucher mit öffentlichen Verkehrsmitteln (ÖPNV) an- und wieder abreisen. Besonders beliebt: die Nachtbusse, die zahlreiche Feiernde nach einem langen Abend in zehn Linien bis nach Oberstdorf, Oberstaufen oder Ronsberg nach Hause bringen. Für die Nachtlinien gibt wieder eigens Busbänder. In diesem Artikel beantworten wir alle Fragen rund um Busse und Bahn bei der Allgäuer Festwoche 2022:

Anfahrt: Wie komme ich auf die Allgäuer Festwoche 2022 in Kempten?

Wie komme ich mit dem Bus zur Festwoche in Kempten?

Wie komme ich mit den Nachtbussen nach der Festwoche nach Hause?

Wo ist die Haltestelle der Nachtbusse bei der Festwoche 2022?

Wo bekomme ich das Busband für den Nachtbus?

Wie komme ich mit der Bahn zur Allgäuer Festwoche?

Wie komme ich mit dem Anruf-Sammel-Taxi nach der Festwoche nach Hause?

Wie bestelle ich ein Anruf-Sammel-Taxi in Kempten?

Vor der Anreise: Wie sind die Öffnungszeiten bei der Allgäuer Festwoche?

Die Allgäuer Festwoche öffnet täglich um 11 Uhr und schließt um 0 Uhr. Die Gastronomie hat in dieser Zeit komplett geöffnet, der Jahrmarkt von 11 bis 22 Uhr, die Bühne von 12 Uhr bis 23 Uhr sowie die Wirtschaftsmesse von 11 bis 19 Uhr.

Wie komme ich mit Bus und Bahn zur Allgäuer Festwoche?

Züge fahren zum Hauptbahnhof in Kempten. Von dort aus geht es weiter mit dem Bus zur Zentralen Umsteigestelle (ZUM), die direkt neben dem Festwochen-Gelände liegt. Fahrplanauskunft bei der Mona Allgäu. Übrigens: Bis Samstag, 27. August, fahren die Busse an der ZUM von anderen Bussteigen wie sonst ab. Einen Übersichtsplan dazu finden Sie hier.

Wie komme ich mit dem Nachtbus nach der Festwoche nach Hause?

Um die Besucherinnen und Besucher zur Festwoche und anschließend wieder nach Hause zu bringen, sind auf vielen Linien bis spätabends Nachtbusse unterwegs. Die Nachtbusse starten um 22.45 Uhr, 23.45 Uhr und 0.45 Uhr täglich sowie am Freitag, Samstag, Sonntag und am Feiertag zusätzlich um 0.15 Uhr beim Ausgang Tor Ost an der ZUM. Die Nachtbusse fahren auf zehn Linien in die Stadtteile Kemptens und in die Gemeinden im Umland:

Bus 1 Richtung Buchenberg - Weitnau : Lindauer Straße/Heussing - Lindauer Straße/Aybühlweg - Rothkreuz - Buchenberg - Weitnau - (Isny nur 0.45 Uhr) - Wengen

: Lindauer Straße/Heussing - Lindauer Straße/Aybühlweg - Rothkreuz - Buchenberg - Weitnau - (Isny nur 0.45 Uhr) - Wengen Bus 2 Richtung Wildpoldsried : Kaufbeurer Straße - Bühl - Ostbahnhof - Betzigau - Wildpoldsried - (Hochgreut nur 0.45 Uhr

: Kaufbeurer Straße - Bühl - Ostbahnhof - Betzigau - Wildpoldsried - (Hochgreut nur 0.45 Uhr Bus 3 Richtung Immenstadt - Sonthofen : Hochschule - Hegge/B19 - Stein - Immenstadt - (Sonthofen - Oberstdorf nur 0.45 Uhr bei Bedarf)

: Hochschule - Hegge/B19 - Stein - Immenstadt - (Sonthofen - Oberstdorf nur 0.45 Uhr bei Bedarf) Bus 4 Richtung Waltenhofen Oberstaufen : Kotterner Straße - Hintereingang Hauptbahnhof - Eich - Hegge - Waltenhofen - Rauns - Niedersonthofen - (Oberstaufen nur 0.45 Uhr bei Bedarf)

: Kotterner Straße - Hintereingang Hauptbahnhof - Eich - Hegge - Waltenhofen - Rauns - Niedersonthofen - (Oberstaufen nur 0.45 Uhr bei Bedarf) Bus 5 Richtung Sankt Mang - Sulzberg : Sankt Mang/Ludwigstraße - Weidach - Sulzberg - Ottacker - (Wolfis nur 0.45 Uhr) - Moosbach

: Sankt Mang/Ludwigstraße - Weidach - Sulzberg - Ottacker - (Wolfis nur 0.45 Uhr) - Moosbach Bus 6 Richtung Durach - Petersthal - Oy - Wertach : Sankt Mang/Breslauer Straße - Durach - Petersthal - Oy - (Wertach nur 0.45 Uhr)

: Sankt Mang/Breslauer Straße - Durach - Petersthal - Oy - (Wertach nur 0.45 Uhr) Bus 7 Richtung Altusried : Memminger Straße - Eisstadion - Oberwang - Hirschdorf - Krugzell - Altusried - (Kimratshofen nur 0.15 Uhr und 0.45 Uhr)

: Memminger Straße - Eisstadion - Oberwang - Hirschdorf - Krugzell - Altusried - (Kimratshofen nur 0.15 Uhr und 0.45 Uhr) Bus 8 Richtung Wiggensbach : Thingers - Schwabelsberg - Heiligkreuz - Neuhausen - Wiggensbach - Ermengerst

: Thingers - Schwabelsberg - Heiligkreuz - Neuhausen - Wiggensbach - Ermengerst Bus 9 Richtung Dietmannsried : Rottachstraße - Berliner Platz - ARI-Kaserne (Impfzentrum) - Ursulasried - Heising - Lauben - Dietmannsried (Schrattenbach - Reicholzried nur 0.45 Uhr)

: Rottachstraße - Berliner Platz - ARI-Kaserne (Impfzentrum) - Ursulasried - Heising - Lauben - Dietmannsried (Schrattenbach - Reicholzried nur 0.45 Uhr) Bus 10 Richtung Obergünzburg : ARI-Kaserne (Impfzentrum) - Leubas - Börwang - Haldenwang - Probstried - Untrasried - Obergünzburg - ( Ronsberg

Die Übersicht, welcher Ort über welche Linie angefahren wird, finden Sie hier.

Gilt in den Nachtbussen der Allgäuer Festwoche 2022 das 9-Euro-Ticket?

Wichtig: Wer mit dem Nachtbus fahren will, muss dabei beachten, dass darin ab 22.45 Uhr nur das farbige Busband oder das Handy-Ticket gilt. Das 9-Euro-Ticket, das Bayern-Ticket und sämtliche Zeitkarten sind in den Nachtbussen nicht gültig.

Festwoche: Wo bekomme ich das Busband für den Nachtbus?

Die Busbänder zur Festwoche (Nachtbus-Ticket) kann man bei den Mona-Vorverkaufsstellen kaufen: für 3,80 Euro beim Verkehrsunternehmer, im Mona Kunden-Center (während den Öffnungszeiten) und ab 20 Uhr an den Kassenhäuschen neben der ZUM sowie auf dem Festgelände. Das Mona-Team erkennt man an den blauen Mona-T-Shirts.

Zudem kann man das Busband für 3,70 Euro als Handy-Ticket über die VVM/Mona-App erwerben. Weitere Informationen zu den Nachtbussen gibt es hier bei der Mona Allgäu, im Mona-Kundencenter an der ZUM oder gebührenfrei unter Telefon 0800/1154600.

Wie komme ich mit dem Anruf-Sammel-Taxi nach der Festwoche nach Hause?

Das Anruf-Sammel-Taxi (AST) ist der verlängerte Buslinienverkehr ab 20.30 Uhr, den Taxi-Unternehmen abdecken. Dafür stehen in Kempten elf AST-Linien ab 20.30 Uhr zur Verfügung. Das AST fährt allerdings nur bei Bedarf - darum muss man seine Fahrt spätestens 30 Minuten vor Abfahrt telefonisch anmelden und dabei Namen, Abfahrtszeit, die Zahl der Mitfahrer sowie die Start- und Ziel-Haltestellen nennen. Eine Übersicht zu den AST-Linien in Kempten finden Sie hier, die Tarife für Kempten und das nördliche Oberallgäu hier.

Wie bestelle ich ein Anruf-Sammel-Taxi in Kempten?

Ein AST in Kempten bestellen kann man über die zentrale Montag bis Donnerstag zwischen 18 Uhr und 0.15 Uhr, an Sonntagen von 19.30 bis 0.15 Uhr sowie Freitag und Samstag zwischen 17 Uhr und 01.05 Uhr unter Telefon 0831/12555.

Alle Infos zur Allgäuer Festwoche 2022 finden Sie in unserem Überblick.