Allgäuer Hilfsfonds: Stets engagiert für Menschen in Not

02.10.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Der Kaufbeurer Oberbürgermeister Stefan Bosse ist neuer Vorsitzender des Allgäuer Hilfsfonds und Nachfolger von Gebhard Kaiser, der den Verein 25 Jahre führte. Bei der Jahresversammlung wurde Kaiser zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Auch die Gründungsmitglieder Simon Gehring (seit Beginn Schatzmeister) und Herbert Seger wurden für ihre Verdienste geehrt.

Im Rückblick auf die vergangenen Vereinsjahre erklärte Kaiser, dass wieder vielen Menschen in der Region geholfen werden konnte. Er nannte Beispiele wie Zuschüsse für den Kauf von Möbeln und Kleidung, Unterstützung bei Zahnersatz und Spendenaktionen nach Brandunglücken. Er berichtete auch von Schicksalen, bei denen Menschen schwer verletzt wurden oder gar tödlich verunglückt sind. „Das alles direkt vor unserer Haustüre; das berührt einen“, sagte Kaiser.

Schatzmeister Gehring berichtet von insgesamt 131 Unterstützungsmaßnahmen im Jahr 2021, bei denen 320.170 Euro ausgezahlt wurden. Im Jahr 2022 gab der Verein für 143 Hilfen 754.598 Euro aus. Anträge kämen aus allen Landkreisen und kreisfreien Städten des Allgäus.

Jeder Betrag hilft, damit geholfen werden kann

„Die soliden Einnahmen durch Spenden, Mitgliedsbeiträge, Aktionen und Jubiläen tragen dazu bei, dass der Kassenstand stabilisiert werden konnte“, sagte Gehring und dankte allen Spenderinnen und Spendern. Jeder Betrag helfe, anderen zu helfen. Von der Erneuerung der Homepage und dem Ausbau der digitalen Werbemaßnahmen berichtete Schriftführer Stefan Fuchshuber.

Der neue Vorsitzende Stefan Bosse würdigte die Leistungen von Gebhard Kaiser, der ein bestelltes Feld hinterlasse. Da mache es Freude, Verantwortung zu übernehmen. Mit dem Titel Ehrenvorsitzender dürfe Kaiser weiter Spenden für den Verein einsammeln. Denn der Allgäuer Hilfsfonds will auch künftig für Menschen im Allgäu da sein, die unverschuldet in Not geraten sind. (pm)

Das neue Vorstandsteam

Vorsitzender Stefan Bosse (Kaufbeuren), Stellvertreter Manfred Herb (Sulzberg) und Michaela Waldmann (Aitrang), Schriftführer Stefan Fuchshuber, Schatzmeister Simon Gehring (beide Durach). Beisitzer: Martin Beckel, Rita Deutschenbauer, Markus Eugler, Angelika Gehring und Martin Kaiser. Beiräte: Indra Baier-Müller, Karl Büringer, Rainer Friedl, Dr. Johannes Huber, Anton Klotz, Ulrich Pfanner, Karl-Heinz Lumer, Maria Rita Zinnecker.