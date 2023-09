Ab sofort gibt es Tickets für den Allgäuer Presseball 2024

Tanzen, genießen und feiern: Der Allgäuer Presseball 2024 liegt in nicht all zu weiter Ferne. Ab sofort können die Tickets ergattert werden.

22.09.2023 | Stand: 20:17 Uhr

Für den Allgäuer Presseball am Samstag, 3. Februar 2024, können ab sofort Karten und Sitzplätze gebucht werden. Der Presseball ist eines der wichtigsten gesellschaftlichen Ereignisse in der Region – und nicht nur Treffpunkt für Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur, sondern auch für tanzbegeisterte Paare. Am Samstag, 3. Februar, kommt der Ball mit einigen Neuerungen zurück. Die Türen der Bigbox in Kempten werden um 17.30 Uhr geöffnet, Beginn: 20 Uhr.

Die Band „The Queen Kings“, eine bekannte Cover-Band der legendären Pop-Gruppe „Queen“, wird für den musikalischen Höhepunkt sorgen. Pure Energie und Spielfreude versprüht auch die Steinbach Bigband. Moderator Tilmann Schöberl begleitet durch das Programm. Die Nachtschwärmer können den Abend in der Kultbox mit DJ Ivan S. ausklingen lassen.

Allgäuer Presseball 2024: TV-Starkoch Christian Henze kreiert die Gourmet-Vorspeise

Es wird auch kulinarische Besonderheiten geben. Die Gourmet-Vorspeise kreiert TV-Starkoch Christian Henze. Für Hauptgang und Nachspeise sorgt das Bigbox-Allgäu-Catering. Das Drei-Gänge-Menü wird am Tisch serviert. Wer in dessen Genuss kommen möchte, muss es bereits beim Ticketkauf dazu buchen. Cocktails gibt es an der AÜW-Cocktailbar. „O’zapft is“ heißt es in der Meckatzer-Lounge in der Kultbox. Hier kann man zu späterer Stunde ein kühles Bier zu Currywurst und Snacks genießen.

Der Allgäuer Presseball hat wie immer Benefiz-Charakter: Mit der Tombola wird die „Kartei der Not“, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, unterstützt. Sie hilft unschuldig in Not geratenen Menschen in unserer Region. Und die Ballbesucher haben die Möglichkeit, mit ihrem Los hochwertige Preise zu gewinnen.

Tickets gibt es ab sofort in verschiedenen Kategorien ab 45 Euro: Über die Website www.allgaeuer-presseball.de, bei der Allgäuer Zeitung in Kempten, der Memminger Zeitung und den Heimatzeitungen. Ab sofort sind Karten zudem telefonisch unter der Nummer 0831/206-5555 erhältlich.