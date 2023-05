Ohne Auto in die Alpen: Alpenverein startet Bergbus-Angebot in Kempten

Auf sieben Linien gelangen Berg-Begeisterte ohne Auto zu alpinen Zielen südlich von Kempten – bis nach Imst und in den Bregenzerwald. Das Angebot startet bald.

28.05.2023 | Stand: 13:36 Uhr

Der Allgäuer Bergbus der DAV Sektion Allgäu-Kempten startet am Samstag, 3. Juni, zu seiner ersten planmäßigen Fahrt in die Allgäuer Hochalpen. Ab dann werden jedes Wochenende bis Ende Oktober jeweils samstags und sonntags von Kempten aus bergsportlich attraktive Ziele in den umliegenden Bergregionen angefahren. Hauptziel des Bergbusses ist es laut DAV-Mitteilung, den individuellen Personenverkehr in die Berge zu reduzieren und damit CO2 einzusparen.

Der Allgäuer Bergnus fährt auf sieben Linien zu beliebten Bergsportregionen

Die sieben Linien decken beliebte Bergsportregionen wie die Allgäuer Hochalpen, die Nagelfluhkette, die Hörnerdörfer oder das Tannheimer Tal ab, fahren aber auch in weiter entfernte Regionen wie das Lechtal, den Bregenzerwald und nach Imst in Tirol.

Zu zeigen, dass es auch möglich ist, ohne Auto in die Berge zu kommen, ist für Sektionsvorstand Klaus Wüst eines der Hauptziele beim Projekt Bergbus. Wüst ist in der Sektion federführend für das Thema Nachhaltigkeit verantwortlich und war von Anfang an einer der Ideentreiber. Beförderungspartner ist Berchtold Busreisen.

Das Unternehmen steuert Bus- und Buchungslogistik bei, die Sektion kümmert sich mit einer eigens geschaffenen 50-Prozent-Stelle um Marketing und bergsportlichen Background. Das Bergbusprojekt wird zudem durch den Klimafonds Allgäu unterstützt.

Hauptzielgruppe sollen neben den Sektions-Mitgliedern alle bergsportlich aktiven Einheimischen und Touristen sein, die eine entspannte Möglichkeit suchen, ohne Auto von Kempten aus in die Berge zu kommen. Die angefahrenen Haltestellen bieten laut DAV-Mitteilung alles, was das Bergsportherz begehrt – so gebe es an allen Stopps eine große Auswahl an Wander-, Kletter- oder Biketouren. Diese Tourenmöglichkeiten sind jeweils auf der Bergbus-Homepage verlinkt. Auch Touren mit unterschiedlichen Start- und Endpunkten sind möglich.

Der Allgäuer Bergbus: Hier starten die Linien

Sektionsvorstand Klaus Wüst betont, dass das Angebot eine Ergänzung zum öffentlichen Personennahverkehr sein soll. So würden bewusst Regionen angefahren, die schwierig oder nur umständlich per ÖPNV von Kempten aus erreichbar seien. Die Linien starten von vier Starthaltestellen in Kempten und Waltenhofen, die Ticketpreise für Hin- und Rückfahrt variieren je nach Distanz und Zielgruppe zwischen 14 und 25 Euro. DAV-Mitglieder erhalten Rabatt.

Die DAV-Sektion Allgäu-Kempten hofft nun auf gutes Wetter und einen regen Zuspruch, denn nach einer Testphase im Sommer 2023 soll über eine Fortführung im kommenden Jahr oder gegebenenfalls auch über eine Erweiterung auf Winterbetrieb entschieden werden.

Alle Informationen zu den Linien des Allgäuer Bergbusses, Abfahrtszeiten, Tourenmöglichkeiten und Tickets finden Sie hier.