Als Pfarrer hat Konrad Meisburger die Seelsorge in Haldenwang geprägt

Konrad Meisburger, der langjährige Pfarrer von Haldenwang, ist im Alter von 87 Jahren in Durach verstorben.

27.09.2023 | Stand: 15:40 Uhr

Der langjährige Pfarrer von Haldenwang Konrad Meisburger ist im Alter von 87 Jahren in Durach verstorben. Dort hatte er seinen Ruhestand verbracht.

Konrad Meisburger begleitet viele Menschen im Allgäu als Seelsorger

Meisburger wurde am 3. September 1936 in Kalzhofen geboren und am 21. Juni 1964 zum Priester geweiht. Bischof Dr. Bertram Meier würdigt den Verstorbenen als menschennahen Seelsorger, der nie müde wurde, den Menschen seelsorgerlich beizustehen.

Konrad Meisburger wuchs als drittes von sechs Kindern im Kirchdorf Kalzhofen bei Oberstaufen auf und entschloss sich wie zwei seiner jüngeren Brüder Alois und Karl schon früh zur priesterlichen Laufbahn. Nach dem Studium in Dillingen und der Priesterweihe im Juni 1964 war er über dreieinhalb Jahre als Kaplan in St. Pankratius (Augsburg-Lechhausen) tätig, bevor er 1968 eine Benefiziatenstelle in Fischen antrat.

Viele Jahre wirkte Pfarrer Konrad Meisburger in Haldenwang

Nach sieben Jahren wurde Meisburger von Bischof Dr. Josef Stimpfle 1975 auf seine erste Pfarrstelle in Haldenwang bei Kempten berufen. Mehr als ein Vierteljahrhundertlang war er dort tätig und habe die seelsorgerliche Arbeit nachhaltig geprägt, würdigte Bischof Meier den Verstorbenen.

Das Requiem mit Beisetzung in Durach findet in der Pfarrkirche Heilig Geist am Donnerstag, 28. September um 14 Uhr statt. (mit pdke)