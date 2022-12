Die A-cappella-Gruppe „Alte Bekannte“ liefert in der Kultbox Kempten feinen Vocal-Pop – und Hits der legendären „Wise Guys“.

20.12.2022 | Stand: 17:30 Uhr

Bevor die Gruppe auseinanderbrach, brachten die „Wise Guys“ die großen Säle im Land zum Brodeln. Der Nachfolge-Combo gelingt das ebenfalls, nur sind die Säle kleiner geworden. Die Kemptener Kultbox füllten „Alte Bekannte“, so ihr Name, nur gut zur Hälfte. Daran störten sich die Fans des feinen Vocal-Pop keineswegs.

Mit seidenfeiner Ironie ähnlich Max Raabe drechseln „Alte Bekannte“ ihre Texte. Einmal auch ungewohnt melancholisch wie in dem neuen Stück „Das Leben“, das manchmal völlig anders sich wendet als geplant, sei es durch eine frische Liebe oder einen Verkehrsunfall. „Das Leben biegt ganz plötzlich ab. Man selber wollte geradeaus. Es sucht sich seinen eigenen Weg und kommt ganz woanders raus“, singt Daniel Dickopf. Möglicherweise klingt das Lied deshalb so echt, weil den Sänger, der Wise Guys und Alte Bekannte mitbegründete, vor einem Jahr ein Schlaganfall ereilte.

"Alte Bekannte" treten in der Kultbox in Kempten auf. Bild: Christian Gögler

Ganz anders das Stück „Das Sägewerk Bad Segeberg“, wo das Sägeblatt ritsche-ratsche fröhlich durch sämtliche Holzarten schneidet. Trotz vordergründig lustigen Zungenbrechern oder cleverer Reimtechnik darf versteckte wie offene Kritik an den Missständen dieser Welt in kaum einem der Lieder fehlen.

Die Einzelteile fließen flüssig ineinander

Meistens verantwortet einer in der Gruppe die Hauptstimme, während die anderen grundieren und untermalen durch Schlaginstrumente imitierendes Beatboxing und chorartige Harmoniestimmen. Die Einzelteile fließen so flüssig ineinander, wie man das von den 2017 auseinandergebrochenen Wise Guys kennt. Manchmal bricht etwas richtig Verrücktes hervor, wie das jazzige Trompetensolo bei „Kleine Terroristen“, das Clemens Schmuck so herrlich schräg und nörgelig quäkt, dass man vor Lachen losprusten möchte.

Ein frecher Spaßmacher fehlt in dem Quintett

Die Fünf sind nun ein „Mehrgenerationenprojekt“, und das arme Combo-Küken Friedemann Petter foppen die anderen in der Gruppe allzu oft. Er steckt es klaglos weg, ohne selbst auszuteilen. Wie war das nochmal mit den Herrenjahren? Leider fehlt den Alten Bekannten ein frecher Spaßmacher, wie Edzart Hüneke von den Wise Guys einer war. Das Nachfolge-Quintett in der Kultbox hinter-lässt hingegen einen netten und braveren Eindruck. Björn Sterzenbach, Ingo Wolfgarten, Clemens Schmuck, Daniel Dickopf und Friedemann Petter würfeln sich tänzerisch zu immer neuen Formationen zusammen. Und immer öfter mischt sich ein Stück der Wise Guys darunter. Nach einem Hit-Medley aus den 1980er Jahren und „Jetzt und hier“ ist es soweit: Der Saal steht auf den Beinen, singt, klatscht, feiert und jubelt mit.