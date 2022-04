Kluftinger-Heimat und Theater-Ort: Das ist Altusried im Oberallgäu

In Altusried im Allgäu wohnt Kommissar Kluftinger. Zudem bringt die Gemeinde alle paar Jahre ein großes Theaterstück auf die Freilichtbühne. Der Ort im Porträt.

Die Gemeinde Altusried im Landkreis Oberallgäu ist Heimat der Krimi-Figur Kommissar Kluftinger. Außerdem werden dort alle drei Jahre auf der Freilichtbühne die Freilichtspiele aufgeführt, bei denen hunderte Altusriederinnen und Altusrieder auf und hinter der Bühne mitwirken. In diesem Artikel stellen wir den Ort vor.

Lage: Wo liegt Altusried?

Altusried liegt im Landkreis Oberallgäu nördlich von Wiggensbach und Kempten. Östlich liegen Dietmannsried und Lauben (Landkreis Oberallgäu). Westlich liegt Leutkirch, Teil des baden-württembergischen Allgäus (Landkreis Ravensburg). Nördlich von Altusried liegen Legau und Bad Grönenbach (Landkreis Unterallgäu)

Bürgermeister, Ortsteile und Einwohnerzahl: Steckbrief der Gemeinde Altusried

1. Bürgermeister: Joachim Konrad

Joachim Konrad 2. Bürgermeisterin: Dr. Eva Wirthensohn

Dr. Eva Wirthensohn 3. Bürgermeister: Stefan Braun

Stefan Braun Ortsteile: Frauenzell Kimratshofen Krugzell Muthmannshofen

Einwohnerzahl (mit Ortsteilen): 10.328 (Stand: 30. September 2021)

Welche Postleitzahl (PLZ) hat Altusried?

Altusried im Allgäu hat die Postleitzahl (PLZ) 87452.

Freilichtbühne Altusried: Großes Freilichtspiel alle drei Jahre

In Altusried steht die Allgäuer Freilichtbühne. Das ist eine Open-Air-Bühne, auf der Konzerte, Lesungen oder Theaterstücke stattfinden. 2500 Zuschauerinnen und Zuschauer haben auf der Tribüne Platz.

Alle drei Jahre bringt der Ort die Freilichtspiele auf die Bühne. Hunderte Altusriederinnen und Altusrieder helfen ehrenamtlich auf und hinter der Bühne mit, um ein großes Theaterstück mit Live-Musik und Pferden auf die Beine zu stellen. Bis auf das künstlerische Leitungsteam kommen alle Mitwirkenden aus Altusried.

Im Jahr 2016 wurde "Robin Hood" bei den Freilichtspielen in Altusried aufgeführt. Bild: Ralf Lienert (Archivbild)

Freilichtbühne Altusried: Programm und Freilichtspiele 2022

Im Sommer 2022 bringen die Altusriederinnen und Altusrieder das Theaterstück "Schiller und der bayerische Hiasl: Wir Räuber" auf die Bühne. Geschrieben hat das Stück Kommissar-Kluftinger-Autor Volker Klüpfel.

Ein Auszug aus dem Programm 2022 der Allgäuer Freilichtbühne in Altusried:

Kabarettist Maxi Schafroth

The Boss Hoss (28. August)

Kastelruther Spatzen (2. September)

Spider Murphy Gang und Münchener Freiheit (4. September)

Theaterkästle Altusried: Auch abseits der Freilichtbühne viel Theater

Nicht nur auf der Freilichtbühne spielen die Altusriederinnen und Altusrieder Theater. Auch mit dem Theaterkästle bringen sie jedes Jahr andere Stücke auf die Bühne. In der Regel führt das Theaterkästle sieben bis acht Stücke pro Jahr auf, eines davon ist ein Märchen. Das erste Stück wird Anfang Oktober aufgeführt, das letzte Ende April. Wegen Corona sind die letzten beiden Spielzeiten (2020/21 und 2021/22) ausgefallen.

Wandern bei Altusried: Illerhängebrücke zwischen Fischers und Pfosen

Ein beliebtes Ausflugsziel bei Altusried ist die Illerhängebrücke zwischen Fischers und Pfosen. Die Brücke ist 84,5 Meter lang und 1,5 Meter breit. Sie verbindet die Orte Altusried und Dietmannsried. Zudem ist sie Teil des Oberallgäuer Rundwanderwegs und des Jakobus-Pilgerwegs, der die Hängebrücke nutzt, um die Iller zu überqueren. (Lesen Sie auch: Das sind die Jakobswege im Allgäu)

Ein beliebtes Ausflugsziel bei Altusried ist die Iller-Hängebrücke zwischen Fischers und Pfosen. Bild: Matthias Becker

Ausflugsziele bei Altusried: Illerdurchbruch und Burgruine Kalden - Kochenstampfmühle am Koppach

Nördlich von Altusried im kleinen Weiler Kalden befindet sich der Illerdurchbruch. Dort hat sich der Fluss Iller einen Weg durch die Gesteinsmassen gebahnt und einen 60 Meter hohen Canyon geformt. Dort befindet sich auch die Burgruine Kalden. Von der ehemaligen Burg ist nur noch die Turmruine übrig geblieben.

Am Koppach-Bach bei Altusried befindet sich die Knochenstampfmühle. Das Kulturdenkmal ist 450 Jahre alt. Sie wurde in den 1990er Jahren an ihrem alten Standort abgebaut und am Koppach wieder aufgebaut.

Gasthaus Zur Sonne und mehr: Diese Restaurants gibt es in Altusried

Welche Gaststätten und Restaurants gibt es in und um Altusried? Hier der Überblick:

Gasthaus Zur Sonne, Kirchstraße 7

Restaurant Rosinante, Im Tal 7b

Landgasthof Alte Post, Kirchstraße 2

Restaurant Pizzeria Roma, Kirchstraße 14

New York Pizza & Burger, Hauptstraße 31

Cafe-Bistro "Andreas Hofer essen und trinken", Kirchstraße 1a

Daneben gibt es in den Altusrieder Ortsteilen folgende Gaststätten und Restaurants:

Frauenzell: Dorfwirtschaft Zur Traube, Dorfstraße 16 Gasthaus Zum Kreuz im Gschnaidt, Gschnaidt 2

Kimratshofen: Gasthof Zum Fässle, Landstraße 22 Landgasthof Alte Post, am Kirchberg 2

Krugzell: Gasthof Zum Hirsch, Ortstraße 4

Alternativer Markt in Altusried 2022

Einmal im Jahr findet in Altusried der Alterntative Markt statt. Der Markt ist in der Regel jedes Jahr am Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober) und am ersten Sonntag im Oktober, jeweils von 10 bis 18 Uhr. Im Ortskern von Altusried bieten rund 170 Händlerinnen und Händler seit den 1980er Jahren Bioprodukte und Feinkost, Steinzeug und Töpferwaren, Leder- und Fellprodukte, Holzwaren und naturbelassene Möbel sowie Waren vom Glasbläser an. Nach Angaben der Gemeinde kamen an den Markttagen teils 20.000 Menschen nach Altusried.

Nachdem der Markt 2020 und 2021 coronabedingt ausgefallen ist, soll er im Herbst 2022 wieder stattfinden.

Auch Krimi-Figur Kommissar Kluftinger kommt aus Altusried - Wo wohnt Kluftinger?

Eine fiktive bekannte Persönlichkeit, die in Altusried im Oberallgäu wohnt, ist Kommissar Kluftinger. Er ist die Hauptfigur der gleichnamigen Allgäu-Krimis, die das Autoren-Duo Michael Kobr und Volker Klüpfel schreibt. Bislang gibt es elf Bände der Kluftinger-Reihe und einen Sonderband, der 2021 als Weihnachtsgeschichte erschien.

Die Kluftinger-Autoren Michael Kobr (links) und Volker Klüpfel im Jahr 2013 bei einer Lesung auf der Freilichtbühne Altusried. Bild: Ralf Lienert (Archivbild)

Wie viele Kluftinger-Filme gibt es?

Der erste Kluftinger-Film "Erntedank" ist 2009 erschienen. Bisher wurden fünf Bände verfilmt. Der letzte Film kam im Jahr 2016 raus. Kommissar Kluftinger wird von Herbert Knaup gespielt. (Lesen Sie auch: Neues Kluftinger-Hörspiel: "Ich wollte aus Kluftinger keinen Deppen machen")

