Am Samstag bummeln bis 23 Uhr

Einkaufsnacht City-Management stellt ganze Reihe von Aktionen in der Innenstadt zusammen. Busse fahren Sonderkurse

22.08.2022 | Stand: 17:56 Uhr

Auch heuer lässt es sich am ersten Adventssamstag wieder in besonderer Atmosphäre bis spät in die Nacht ausgiebig bummeln. Zahlreiche Kemptener Einzelhändler und Lokale beteiligen sich an der langen Einkaufsnacht des City-Managements. Viele Geschäfte bleiben am 30. November – wie der Weihnachtsmarkt – bis 23 Uhr geöffnet.

„Solche Erlebnistage werden vor dem Hintergrund der wachsenden Online-Konkurrenz immer wichtiger für den Erhalt einer lebendigen Einkaufs-Innenstadt“, sagt Elke Roßmanith, Veranstaltungsmanagerin beim City-Management. Ein Glanzlicht bietet auch heuer wieder das Großkonzert mit 80 Alphornbläsern um 20 Uhr vor der Residenz. Musikensembles und Tanzshows verzaubern ab 18 Uhr die gesamte Innenstadt, Feuerspektakel versetzen kleine und große Zuschauer ins Staunen und unter den Händen eines Profis entsteht eine eindrucksvolle Eisskulptur.

Um 18 Uhr gibt es eine Turmführung in der St. Mang-Kirche, bis 21 Uhr lädt die Erasmuskapelle stündlich zur Multivisionsshow ein und bis 22 Uhr bietet der Heimatverein Führungen durch die Prunkräume der Residenz an. Im Rahmen des Weihnachtsmarkts gibt es den Weihnachtsbrunnen, die Ausstellung „Krippenvisionen“ im Rathaus bis 20 Uhr und einen Krippenweg zu besichtigen.

Einen kulinarischen Stopp können die Besucher zwischen Freitreppe und Klostersteige einlegen. Der „Alpine Wintergenuss“ lockt vom 29. November bis 21. Dezember mit vorweihnachtlichen Spezialitäten. Caffè Baffetti und Restaurant Shiva ergänzen dieses Jahr die Angebote von Christian Henze. Das eine oder andere Weihnachtsgeschenk lässt sich in den angrenzenden Kunsthandwerkerzelten entdecken. Dort stellen verschiedene Künstler im wöchentlichen Wechsel ihre Werke aus.

Die „Mona“ sorgt mit einem speziellen Angebot für einen entspannten Nachhauseweg von der Einkaufsnacht (siehe Grafik). Die Nachtbusse starten ab der ZUM um 21.15 Uhr und 23.15 Uhr auf neun Linien in die Stadtteile und Umlandgemeinden.

