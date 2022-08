Andrea Lerpschers neue CD: Auf der Suche nach dem Glück

Die Akkordeonistin und Sängerin Andrea Lerpscher erzählt auf der neuen CD von Gefühlen, Liebe und Natur. Auch ihr Garten inspiriert die 44-Jährige zu Liedern.

24.08.2022 | Stand: 17:30 Uhr

„Das Glück dieser Erde“ heißt das brandneue Album der Oberallgäuer Sängerin und Akkordeonistin Andrea Lerpscher. Die Texte und Kompositionen der Waltenhofenerin handeln nicht nur vom Glück, auch die Einspielung und Produktion der Lieder waren für die 44-Jährige und ihre vier Musikerfreunde ein Glückserlebnis. Mit leuchtenden Augen berichtet sie von der harmonischen Zusammenarbeit mit Malgozata Grzanka-Räth am Cello, Moritz Rädler an Bass und Trompete, Angel Galán Medina am Schlagzeug und Erich Hipp (Tonaufnahmen). „Die Produktion war für mich eine der schönsten musikalischen Erfahrungen. Ein Gipfelerlebnis“, sagt Andrea Lerpscher. „Das Projekt war menschlich wie musikalisch befeuert von Freiheit, Fülle, Friede und Freude.“

Musik kann manchmal wie ein Freund, dann wieder wie ein Therapeut sein, sagt Andrea Lerpscher.

In den Liedtexten auf dem neuen Album erzählt sie von Haltungen und Gefühlen, die sie für besonders wichtig hält, die das Leben besser machen und die Persönlichkeit entwickeln können. Sie singt vom „Kind in mir“, vom „In die Welt ein Leuchten bringen“ und von „Musik“, die manchmal nicht nur wie ein Freund, sondern wie ein Therapeut sein könne. Ihr Lied vom „Säen & Ernten“, in dem sie die stimmige Beziehung zwischen Kindern und Eltern beschwört, Aufmerksamkeit und Liebe besingt, vermittelt sie mit Musik verschiedener Stilrichtungen. Vom Oberkrainer bis zum Jodler, von Tango bis Musette, von Jazz, bis zu Anklängen aus Rock und Pop reicht die Palette.

Unzertrennlich: Andrea Lerpscher und ihre Steirische Harmonika. Bild: Harald Holstein

Dabei dominiert stets der warme Ton der Steirischen und Lerpschers engelsähnlicher Gesang. Es entstehen eingängige, ruhige Melodien, die Botschaften mit Herzblut und Tiefgang bereithalten. Musik ist ihre große Leidenschaft, die Lerpscher mit allen Sinnen erlebt und unterrichtet. Mit ihr hat sie auch inhaltlich viel zu sagen. Wir leben in einer Zeit des Wertewandels, findet sie. Anderes und Neues werde wichtig, vor allem die eigene Natur, den eigenen Wesenskern wieder zu entdecken.

Aufgewachsen auf einem Bauernhof in Missen-Wilhams brachten Großvater und Vater der erst fünfjährigen Andrea das Spiel auf der Diatonischen Harmonika bei. Mit 13 Jahren war sie Teil der vierköpfigen „Goldberg-Musikanten“. Seit sie 18 ist, widmet sie sich intensiv ihrer Stimme. Bei Susanne Wesselsky erlernte sie klassischen Gesang und bewegte sich auch im Fach Oper und Operette. Neben ihrem regen Konzertleben entstehen seit 2004 Tonträger mit alpenländischer Volksmusik mit Dialekt- und Jodelgesang. 2007 machte sich die „Expertin auf der Ziehharmonika“ selbstständig und unterrichtet an der Steirischen.

2014 ist sie mit ihrer Familie auf einen Bauernhof gezogen

Um alles unter einen Hut zu bringen, ist sie 2014 auf den elterlichen Hof ihres Mannes am Rand von Waltenhofen gezogen, erzählt die Mutter von drei Kindern. Dort könne sie Abgeschiedenheit mit Kreativität sowie Familienleben mit Natur verbinden.

Neben ihren Unterrichtsstunden und Sommerkonzerten bietet sie auf dem Hof auch Führungen durch den eigenen Garten an. Durch den Anbau von Obst, Kräutern, Gewürzen, Tees, alten und neuen Gemüsesorten weiß sie viel über Achtsamkeit, Liebe, Fleiß und Geduld zu erzählen, die die Natur brauche. Diese Themen fließen ebenfalls in ihre neuen Kompositionen ein, die sie bei Konzerten im ganzen Allgäu sowie bei regelmäßigen Auftritten im Hotel Hubertus in Balderschwang vorstellt. „Ich habe gemerkt, dass sie beim Publikum sehr gut ankommen“, sagt Andrea Lerpscher. „Weil die Lieder den Geist der Zeit sehr oft treffen.“

Noten und CDs gibt es online bei andrea-lerpscher.de und unter Telefon 08379/929 92 33. Nächste Konzerte: am 30. September 2022 (20 Uhr) in der Kirche Durach, 3. Oktober 2022 (18 Uhr) in der Kirche Buxheim und 9. Oktober 2022 (19 Uhr) in der Kirche von Maria Thann.