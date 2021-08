Andreas Rupp, der engagierte Organist aus Dietmannsried

Andreas Rupp spielt nicht nur die historische Orgel in der Dorfkirche in Überbach, er hat sie auch beschafft. Außerdem leitet der 49-Jährige mehrere Chöre.

27.08.2021 | Stand: 09:55 Uhr

„Gehet hin in Frieden“ – das sind meist die letzten Worte, die ein Pfarrer am Ende einer Messe spricht. „Ab dem Zeitpunkt gehört die Kirche dann mir“, sagt Andreas Rupp und schmunzelt. Er ist Organist in der Kirche St. Georg in Reicholzried und in der Kirche St. Johannes und St. Vitus in Überbach – seit 21 Jahren. Außerdem leitet er den Männerchor und den gemischten Chor der Chorgemeinschaft Dietmannsried sowie den Kirchenchor Schrattenbach. Und ohne ihn wäre die Überbacher Dorfkirche längst nicht so herausgeputzt, wie sie es heute ist.

Mit Musik die Menschen mitnehmen

Der 49-Jährige tobt sich gerne auf der Orgel aus, am Ende einer Messe ist er quasi nicht mehr aufzuhalten. „Es kommt ja immer mal wieder vor, dass ein Pfarrer noch etwas vergessen hat, zu sagen“, erzählt Rupp. Gegen sein Spiel anzureden, sei dann aber schwierig.

Kirchenmusik sei dazu da, die Menschen mitzunehmen – auf einer anderen Ebene als das gesprochene Wort. „Und sie am Ende rauszuschmeißen“, setzt er hinzu und lacht. Rupp hat Humor, strahlt eine gewisse Leichtigkeit aus. „Schon Augustinus hat gesagt ,Gesungen ist zweimal gebetet’.“

Aus einem Spaß wird Ernst für die Dorfkirche Überbach

Ein vermeintlicher Spaß bescherte der Kirche in Überbach dann auch eine historische Pfeifenorgel des Münchner Orgelbaumeisters Max Maerz aus dem Jahr 1850. Johann Wölfle, Vorsitzender der Chorgemeinschaft Dietmannsried und 2001 Kirchenpfleger in Überbach, fragte Rupp, ob er nicht den Orgeldienst übernehmen könne. Der sträubte sich gegen die zu diesem Zeitpunkt noch vorhandene elektronische Orgel. „Wenn hier eine Pfeifenorgel steht, übernehme ich den Dienst“, habe er gesagt. Wöfle hielt ihm die Hand hin und er habe eingeschlagen – überzeugt, dass Überbach „nie im Leben“ ein Instrument beschaffen könne.

Doch Wölfle war es ernst. Also ließ Rupp seine Beziehungen zu einem Orgel-Verein im oberbayerischen Valley spielen, der alte Orgeln wieder herrichtet. Da fand sich die Maerz-Orgel aus der Wallfahrtskirche Birkenstein. „Die Klosterschwestern haben gesagt, sie brauchen etwas Neues. Wir haben gesagt, wir nehmen etwas Altes.“

Andreas Rupp gibt nicht gerne etwas auf

2013 war auch die Dorfkirche selbst sanierungsbedürftig: das Dach habe neu gedeckt, Balken im Dachstuhl ersetzt werden müssen, erklärt der Organist. Da habe er sich die Gemeinde Hohenpeißenberg, mit deren Bürgermeister er befreundet ist, zum Beispiel genommen und die Gründung eines Fördervereins angeregt.

Zusammen mit dem Zuschuss des Bistums hätten die Arbeiten dann finanziert werden können. „Die Kirche steht in ihrer heutigen Form seit 1790 da“, sagt Rupp. „Wer will schon die Generation sein, die etwas aufgibt.“ (Lesen Sie auch: Der stille Künstler am Nebentisch - Simon Schmidts Bilder zeigen einen anderen Blick auf Kempten)

Der 49-Jährige gehört jedenfalls nicht zu dieser Generation. Es sei das Gesellschaftliche, das Zwischenmenschliche, das ihm an seiner Arbeit als Chorleiter Freude mache: „Man kennt sich, ist beieinander, ratscht.“ Die Musik sei ein guter Ausgleich zu seiner nicht immer einfachen Arbeit bei der Ausländerbehörde in Kempten. „Als Zwölfjähriger hatte ich Klavierunterricht und habe mich dann für die Orgel interessiert“, erzählt er. Kein Wunder, sein Großvater war schließlich schon Organist in der Pfarrkirche in Dietmannsried.

Unsere Nachbarn – wer sind sie, wie gestalten sie ihr Leben hinter der Tür nebenan? „Unsere Nachbarn“ ist Thema dieser Serie, in der wir zum einen Menschen vorstellen, die für andere da sind. Aber auch Menschen, die etwas Besonderes machen. Menschen, die ihr Leben in vielfältiger Art und Weise zu gestalten wissen.