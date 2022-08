Aggressiv, obwohl man ihr helfen will: Frau greift Beamte an

In Kempten und Umgebung haben zwei Menschen Beamte angegriffen. Eine Frau befand sich eigentlich in einer hilflosen Lage - trotzdem trat sie einen Polizisten.

23.08.2022 | Stand: 12:41 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist es zu einem Polizeieinsatz in Haldenwang gekommen. Dabei war eine 45-jährige Frau involviert, welche sich laut Polizei in einer hilflosen Lage befand.

Während die Beamten den Sachverhalt klären wollten, verhielt sich die Frau so aggressiv gegenüber den Einsatzkräften, dass diese sie zunächst fixieren mussten. Hierbei trat die Dame einem Polizeibeamten mit dem Fuß gegen dessen Schienbein und daraufhin in den Oberschenkel.

Da sich die renitente 45-Jährige nicht beruhigen ließ, musste sie in Polizeigewahrsam genommen werden. Im weiteren Verlauf beleidigte diese dann noch die eingesetzten Beamten mehrfach. Die Frau muss sich nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung verantworten. (Lesen Sie auch: Streit in Memmingen endet mit Widerstand gegen Polizeibeamte)

Am Montagnachmittag wollten Beamte einen 17-Jährigen im Stadtgebiet Kempten kontrollieren. Als die Polizeibeamten aus ihrem Dienstfahrzeug stiegen, warf dieser eine volle Plastik-Trinkflasche nach einem der Beamten und flüchtete anschließend. Die Trinkflasche verfehlte den Kopf des Beamten und dieser blieb unverletzt.

Der Jugendliche wurde schließlich im Bereich des Hildegardplatz wieder aufgegriffen und kontrolliert. Der 17-jährige muss sich nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

