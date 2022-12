Angst im Dunkeln: An diesen Orten in Kempten fühlen sich Menschen unsicher

Auf unsere Umfrage melden sich zahlreiche Menschen, die sich in Kempten nachts unsicher fühlen. Manche Orte werdenwiederholt genannt. Das sagt die Polizei dazu.

30.12.2022 | Stand: 11:45 Uhr

Gibt es Orte in Kempten, an denen Sie sich abends unwohl fühlen? Die Frage haben wir online gestellt – und reichlich Antworten erhalten. Demnach fühlen sich viele Kemptenerinnen und Kemptener nicht überall in der Stadt sicher. Auch konkrete Stellen werden genannt, einige wiederholt. Manche sagen sogar, ihre Sorge gelte für die gesamte Stadt. Wir haben bei der Polizei nachgefragt, was an dem Unsicherheitsgefühl dran ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.