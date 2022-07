APC-Sommer in Kempten: Das war das erste Konzert mit Publikum im Allgäu seit Monaten

Im Archäologischen Park Cambodunum in Kempten (APC) gab es am Donnerstag das erste Konzert mit Publikum seit Monaten. Wer spielte und wie das aussah.

25.07.2022 | Stand: 15:44 Uhr

Die Swing-Chanson-Band „Moi et les autres“ rund um die französische Sängerin Juliette Brousset machte mit ihrem Programm „Départ“ erneut Station im Archäologischen Park Cambodunum (APC) in Kempten. Dabei präsentierte das spielfreudige Quintett mit Gitarre, Akkordeon, Bass und Schlagzeug Lieder, die sich mit dem Thema Aufbruch beschäftigen. Der APC-Sommer 2020 in Kempten geht noch bis 28. Juni.

Unser Fotochef Ralf Lienert war dabei - so sehen Konzerte im Freien nun aus:

