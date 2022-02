Was zählt sind Wertschätzung und Arbeitszeiten. Dazu kommt ein Lohn über Tarif. Doch welche Boni können Chefs im Restaurant oder im Hotel noch anbieten?

Wertschätzung und Arbeitszeiten sind für Wolfram Rainalter Kernfaktoren, um in Hotellerie und Gastronomie Beschäftigte zu halten. „Mitarbeiter müssen sich im Unternehmen wohlfühlen“, sagt Rainalter , der mit Eltern und zwei Brüdern den Hanusel Hof in Hellengerst führt. Die Redaktion spricht mit ihm über Rezepte, um in der Branche dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.