Baukultur oder Nachbarschaftshilfe - auch daran hat Renate Deniffel, Bürgermeisterin von Wildpoldsried, im vergangenen Jahr gearbeitet. Ein Rückblick.

01.05.2021 | Stand: 15:00 Uhr

Die Kommunalwahl im März 2020 hat dem Oberallgäu drei neue Bürgermeister und eine Bürgermeisterin beschert: Nach 100 Tagen wollte die Allgäuer Zeitung wissen, wie es ihnen ergangen ist (wir berichteten). Nun ist seit dem Amtsantritt im Mai ein Jahr vergangen. Zeit also, nachzufragen, was gut und was schlecht lief.