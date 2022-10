Archäologin Birgit Kata wirbt in Kempten für Feingefühl auf Baustellen

Basilika, Beginenhaus und St.-Mang-Kirche verbergen historische Gegenstände. Oft stoßen Handwerker zufällig darauf. Auch in Kempten kamen so Schätze zu Tage.

Ganze Eier über Jahrhunderte in Wänden versteckt, zwischen Balken Briefe, die das Haus vor Feuer schützen sollen, Zeugnisse einer anderen Zeit als Schnipsel in Bauschutt und Staub. All das fanden Forscherinnen und Forscher schon in Kempten. Zum Beispiel bei der Sanierung der Basilika St. Lorenz 2019 oder kurz vor dem Umbau mehrerer Häuser am Mühlberg im Jahr 1996. Historikerin und Archäologin Birgit Kata war stets dabei und präsentiert ihre Erkenntnisse nun Zimmerern aus ganz Deutschland. Kata sagt: „Im ersten Moment denken viele: Das ist nur Dreck. Aber es kommen echte Schätze zum Vorschein.“

Funde im Böden des Mühlberg-Ensembles führen durch die Zeitgeschichte

Es sei ein unglaubliches Gefühl, auf solchen Baustellen vor Ort zu sein, sagt Kata. Oft werden diese später zum bauarchäologischen Projekt. Teile des sogenannten Mühlberg-Ensembles – die Hausnummern 8, 10 und 12 – stammen aus dem Jahr 1289. Wochen verbrachten die Historikerin und ihre Kollegen damit, den Schutt aus den Böden zu sieben. Münzen, ein 500 Jahre alter Schnabelschuh, Ausschnitte eines Bauernkalenders aus dem 16. Jahrhundert und eine Karte aus der Nazi-Zeit kamen dabei hervor. Kata sagt: „Wir sind Zimmer für Zimmer entlang der Bauarbeiten vorgegangen. Böden, die nicht herausgerissen wurden, haben wir in Ruhe gelassen.“

Zimmerer aus ganz Deutschland kommen wegen historischer Baukultur nach Kempten

Sebastian Schmäh ist Zimmermeister in Meersburg (Baden-Württemberg) und berät als Experte für Restaurationen Bauleute. Es sei wichtig, die Ursprünglichkeit der Gebäude zu sehen und zu erhalten, sagt der Vorsitzende des Verbands der Restauratoren im Zimmererhandwerk bei einer Tagung in Kempten: „Dazu gehört auch mal ein Riss oder eine Verschiebung im Gebäude. Das ist Zeitgeschichte und gibt Qualität.“ Für viele Menschen sei der Umbau eines historischen Hauses mit Ängsten verbunden: Was passiert, wenn etwas gefunden wird? Wird alles teurer und komplizierter? Schmäh: „Im Gegenteil. Wenn Experten von Anfang an dabei sind, wachsen Bauherren ganz anders mit dem Gebäude zusammen.“

In den vergangenen Jahrzehnten habe sich vieles gewandelt, sagt Schmäh. Das bestätigt auch Kata: „Bis in die 1980er Jahre stand in Kempten noch alles auf Abriss.“ Ganze Quartiere seien nach dem Zweiten Weltkrieg abgebrochen worden. Vieles sei dadurch verloren gegangen. Und dennoch sagt Schmäh: „In Kempten gibt es historische Baukultur noch. Es soll sie auch noch in 100 Jahren geben.“

Beginenhaus aus dem 14. Jahrhundert soll Ort für Kultur und Veranstaltungen werden

Dafür setzt sich auch der Förderverein Beginenhaus ein, bei dem Kata Vorsitzende ist. Als 2007 die St.-Mang-Kirche renoviert wurde, siebten Vereinsmitglieder zusammen mit Freiwilligen den Sand, der unter Kirchenbänken versteckt war, und lernten so, dass Gottesdienstbesucher in vergangenen Zeiten Pflaumen oder Kirschen als Brotzeit dabeihatten. 2019 fanden Handwerker bei Arbeiten an der Kuppel der Basilika St. Lorenz ein Kästchen voll religiöser Objekte. Um dessen Entdeckung für nachfolgende Generationen zu dokumentieren, legte der Förderverein eine Urkunde dazu und das Kästchen zurück in die hohle Kugel auf der Turmspitze.

Im Beginenhaus lebte einst eine fromme Gemeinschaft von Frauen. Reisende kamen bei den Schwestern unter, ihre Wägen stellten sie in der „Hotelgarage“ ab, wie Kata die große Eingangshalle mit Tor nennt. Künftig soll in den Räumen aus dem 14. Jahrhundert Platz für Vereine und Kultur entstehen. Vielleicht ja mit der Unterstützung einiger Zimmerer, sagt Kata.