Der Gemeinderat Waltenhofen sieht Hegge über Gebühr belastet. Der Kreis Oberallgäu aber steht beim Thema Asyl unter Druck. Werden wieder Turnhallen belegt?

21.09.2022 | Stand: 06:32 Uhr

Der Appell an den Waltenhofener Gemeinderat war eindringlich: Der Landkreis brauche „dringendst“ Unterkünfte für Geflüchtete, um zu vermeiden, wie 2015 wieder Feldbetten in Turn- oder Tennishallen aufstellen zu müssen. In Hegge gibt es einen Investor, der eine Unterkunft mit 105 Plätzen in einem Gewerbegebiet bauen würde, nur eine Änderung des Bebauungsplans wäre nötig. Allerdings: Der Gemeinderat will nicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.