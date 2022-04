Absurd, heiter, bewegend: So verlief der AÜW-Kultslam in der Kultbox

Kultiger Dichterwettstreit in der Kultbox in Kempten: Beim "AÜW Kultslam" berühren Poetinnen und Poeten an zwei Abenden mit ihren Texten 1000 Poetry-Slam-Fans.

Über 1000 Fans erleben nach zweijähriger Zwangspause zwei Ausgaben des „AÜW-Kultslam“ in der Kemptener Kultbox. Es ist eine bunte Palette an Poeten, Themen und Texten, die der Moderator Alex Burkhard, selbst ein erfolgreicher Poetry-Slammer aus dem Allgäu, an zwei Abenden auf der Bühne präsentiert.

