03.02.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Die Stadt Kempten wächst weiter: 3200 Menschen mehr als anno 2020 prognostiziert das Statistische Landesamt Bayern bis zum Jahr 2040. Wie kann das funktionieren, wenn Wohnungen schon jetzt Mangelware sind und der Verkehr zu Stoßzeiten immer zäher fließt. Im Januar veröffentlichte das Landesamt die Hochrechnung, die auf dem Jahr 2020 basiert: Danach legt die Bevölkerung in Kempten um 4,7 Prozent zu. Was bedeutet so eine Zunahme für die Stadt?