Aus dem Wildpoldsrieder Kriegerdenkmal wurde ein Friedensplatz

Wildpoldsried macht aus dem Kriegerdenkmal einen Friedensplatz. Die Umgestaltung soll die Mahnung zum Frieden zeitgemäß erlebbar machen.

12.11.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Die Umgestaltung des Wildpoldsrieder Kriegerdenkmals zum "Friedensplatz" soll ein neues Kapitel der Erinnerungskultur aufschlagen. Der neue "Friedensplatz" in Wildpoldsried wird nun am Volkstrauertag am 20. November eingeweiht. Doch was wurde dort verändert?

Die Zeiten, da Menschen vor Kriegerdenkmälern im Allgäu mit Tränen in den Augen standen, weil sie mit den Namen auf den Listen dort Gesichter und Erinnerungen verbanden – diese Zeiten sind vorbei. Stattdessen wirken Kriegs- und Nationalsymbolik an diesen Stätten heute oft eher befremdlich. Dennoch will Wildpoldsried die Mahnung zum Gedenken der Kriegsopfer aufrecht erhalten.

„Den Helden in Dankbarkeit gewidmet“, stand am Wildpoldsrieder Kriegerdenkmal. Doch gerade der Mythos um das Heldentum war es, der laut Michael Ritter vom Bayerischen Verein für Heimatgeschichte zahllose junge Männer hat in den Krieg ziehen lassen – den sie schließlich mit ihrem Tod bezahlten. Dennoch stand der Begriff an dem Sockel, auf dem eine Stahlhelm-Nachbildung thronte. Beides war Ausdruck der Zeit, in der das Denkmal entstand. Bereits Opfer des Ersten Weltkriegs sind dort vermerkt - nach wie vor. „Nach 70 Jahren Demokratie dürfen wir uns das Recht herausnehmen, Dinge anders zu sehen“, sagte Ritter in Wildpoldsried. Die Umgestaltung des Kriegerdenkmals hält er für „zukunftsweisend“.

Aus dem Kriegerdenkmal in Wildpoldsried wurde ein Friedensplatz

Veränderungen am Denkmal wurden wie berichtet viele geplant. Die deutlichste: Das eichenblatt-umschlungene Schwert zwischen den Namenstafeln wurde aus dem Denkmal genommen, in die Lücke trat eine Glasscheibe mit einem Europasymbol. Das Glas wiederum gibt nun den Blick frei auf den Garten des Kindergartens – als Symbol des Lebens und der Zukunft, die es vor Kriegsleid zu schützen gilt. Dieser Aspekt, die Mahnung zum Frieden, wurde dem der Erinnerung nun beigefügt.

Der Blick in die Zukunft ist Willibald Schlecht besonders wichtig. Der Vorsitzende der Krieger- und Soldatenkameradschaft Wildpoldsried sagt: „Wenn wir nicht in die Zukunft schauen, ist das der Tod des Vereins – und damit des Gedenkens der Kriegsopfer.“ Um weiter erinnern zu können, sei es deshalb wichtig, in die Zukunft zu blicken, zum Frieden zu mahnen und so auch junge Menschen anzusprechen. Nur so könnten Vereine wie der Wildpoldsrieder relevant bleiben.

Die bisherige primäre Botschaft des Denkmals, die Erinnerung an Gefallene, bleibt dabei erhalten und wird sogar betont. „Die Namen am Denkmal stehen für Söhne, Brüder und Väter – doch heute kennt sie keiner mehr“, sagt Schlecht. Doch das soll sich mit der Umgestaltung zum Friedensplatz ändern: Jetzt sind einige von ihnen mit QR-Code versehen, die auf dem Handy zu Kurzbiografien der Verstorbenen führen. Auch Porträtbilder sollen abrufbar sein. „Wir zeigen: Das waren Menschen wie du und ich – mit anderen Zielen, als in der Normandie ihr Leben zu lassen“, sagt Ritter. Dabei beschränke man sich nicht allein auf Wehrmachtsangehörige.

Friedensplatz statt Kriegerdenkmal: Wildpoldsried schlägt neues Kapitel der Erinnerungskultur auf

Auch zivile Opfer und beispielsweise in Wildpoldsried getötete, jüdische Zwangsarbeiter werden vorgestellt. „Es geht um alle Opfer des Krieges“, sagt der ebenfalls im Projekt beteiligte Autor, Filmemache und Historiker Leo Hiemer. Durch die Einbeziehung des Handys soll auch die „Generation Smartphone“ abgeholt werden, sagt Hiemer. Überlegt werde, die Kurzbiografien online abrufbar einzulesen, eventuell von Jugendlichen, sagt Hiemer.

Laut Bürgermeisterin Renate Deniffel soll das umgestaltete Denkmal am Veteranentag eingeweiht werden – begleitet von einem Programm (siehe unten). Dazu zählt Hiemers Ausstellung „Geliebte Gabi“ über ein fünfjähriges Allgäuer Mädchen, das in Auschwitz ermordet wurde.

Wenn Senioren ihre Enkel zum Denkmal mitnehmen, sich die Biografien auf deren Handy gemeinsam ansehen und womöglich darüber diskutieren, dann ist eigentlich bereits sehr viel gewonnen, sagt Schlecht. Das passive Mahnmal soll sich zum Denk-Mal entwickeln, das anregt, Fragen zu stellen.

Zwar rechnet Schlecht damit, dass die Umgestaltung auch für Kritik sorgen könnte. Beispielsweise habe er bereits gehört, ein Kriegerdenkmal müsse „wiascht sein“, weil es an eine schlimme Zeit erinnere. „Wir richten es aber auch nicht her, damit es glänzt – sondern für eine erweiterte Botschaft.“

Der Wildpoldsrieder Albert Wegmann (85) vom Arbeitskreis Kultur und Geschichte meint dazu, dass er das Denkmal ohnehin schon immer als „überdimensioniertes Kanapee“ wahrgenommen habe. Oder wie Hiemer zusammenfasst: „Es bleibt ja wiascht.“

Einweihung Friedensplatz Wildpoldsried - das Begleitprogramm: