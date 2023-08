Aus dem Zug geworfen: Fahrgäste mit Rad müssen aussteigen, um anderen Platz zu machen

Bei Dietmannsried werden Radler aus dem vollen Zug geschickt, weil Reisende ohne Rad zusteigen wollten. Zurecht? Die Bahn sagt dazu nichts – aber der ADFC.

13.08.2023 | Stand: 08:01 Uhr

Sie wollten mit der Bahn von Ulm nach Oberstdorf, mit dabei: ihre Fahrräder. Doch drei rüstige Rentner strandeten stattdessen in Dietmannsried – der Schaffner hatte sie rausgeworfen. Der Grund: Der Zug war voll und Reisende ohne Rad wollten zusteigen. Was ein Leser unserer Zeitung jüngst mitbekam, beschreibt er als „dramatisch“. Was steckt dahinter?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.