Aus der Küche an den Schreibtisch: TV-Koch Christian Henze veröffentlicht sein 40. Buch

Der Kemptener TV-Koch Christian Henze verrät, wie er Rezepte komponiert und auf Praxistauglichkeit testet. Das macht er allerdings nicht alleine.

27.08.2023 | Stand: 13:33 Uhr

Im Allgäu ist Christian Henze durch seine Kochschule und seine Restaurants bekannt. In Probstried erhielt er einst das Prädikat Sterne-Koch, doch heute ist er als kulinarischer Trendsetter in Deutschland unterwegs, schreibt Kochbücher am laufenden Band, hält Vorträge und zählt auf seine große Fangemeinde in den sozialen Netzwerken.

Das Motto von TV-Koch Christian Henze aus Kempten: "Enjoy your life"

„Enjoy your Life" – genieße dein Leben – so lautet das Motto von Henze. Die Freunde seiner TV-Shows im MDR sprechen von authentischer Begeisterung und Begabung fürs Kochen. Er selbst sagt: „Kochen ist für mich Leidenschaft. Das ist und bleibt die wichtigste Zutat für ein perfektes Ergebnis."

Seine Laufbahn begann 1985 im „Hotel Lisl“ in Hohenschwangau, wo er in die Kochlehre ging. Als 24-Jährigen hatte ihn Gunter Sachs von Eckart Witzigmanns „Aubergine“ in München abgeworben. Zwei Jahre – von 1991 bis 1993 – hatte Henze ihn und seine Familie als Privatkoch begleitet, um die Promis, die in dessen Villen zu Gast waren, zu bekochen. „Er war die letzte Größe des Jetsets“, sagt der Allgäuer Starkoch noch heute.

Im Landhaus Henze erhielt er das Prädikat Sternekoch und schrieb 1998 sein erstes Kochbuch. Jetzt stellte er sein 40. Werk vor: „Einfach in die Pfanne.“ Er gilt als einer der erfolgreichsten Kochbuchautoren des Landes. Jedes Jahr erscheinen 3500 neue Kochbücher in Deutschland, die Bücher von Henze stehen in der Spiegel-Bestsellerliste regelmäßig ganz weit oben.

Dabei hat er ein ganzes Team um sich geschart: Verlag, Grafik, Lektorinnen und Fotografen. Er selbst bleibt Ideengeber und Rezeptschreiber. „Das ist ein großes Hobby von mir.“ Henze verbringt viele Abende im Büro und stellt seine Rezepte zusammen.

Seit über 20 Jahren hat TV-Koch Christian Henze eine treue Fangemeinde

Für sein jüngstes Buch hat er 80 neue Rezepte entwickelt und verkosten lassen: „Ambitionierte Hobbyköche haben das dann auf Praxistauglichkeit getestet.“ Damit will er nah an den Endverbrauchern sein. „Für ein Essen mit vier Personen kenne ich alle Mengen auswendig.“ Dabei setzt der 55-Jährige auf zeitgemäße und schnelle Gerichte, für die man nicht mehr benötigt als wenige Zutaten und eine Pfanne – und manchmal noch einen Deckel.

Seit über 20 Jahren hat Henze eine treue Fangemeinde im Fernsehen. Er ist regelmäßig zu sehen im ARD-Buffet, im MDR und auf Kabel 1. In den sozialen Netzwerken kann er auf über 100.000 Follower setzen. Seine jüngsten Kochtipps wurden jeweils über 500.000 mal geklickt. Neben Instagram und Facebook ist er auch auf Youtube und Tiktok aktiv. Praktische Tipps gibt er mit drei Referenten in seiner Kochschule.

Henze ist auch als Redner gefragt. Er hält viele Vorträge, bei denen es aber keine Rezepttipps gibt. Für ihn stehen Ernährung, Freude, Lifestyle und Kochen im Mittelpunkt: „Mit der Kulinarik kommt das Glück.“

Der Starkoch ist Familienvater und mit seiner Frau Pia gern gesehener Gast auf Partys. Da bleibt für ihn kaum Zeit für ein eigenes Restaurant. Zuletzt hatte er das Goldene Fässle in der Kemptener Promenadestraße entwickelt und dann erfolgreich weitergereicht.