Aus einer Kläranlage wird ein Moor: Wildpoldsried bewirbt sich für Renaturierungsprogramm

Im Zuge des Anschlusses an den Abwasserverband stellt sich die Frage, was aus der eigenen Kläranlage werden soll. Ein Förderprogramm könnte die Lösung sein.

23.11.2023 | Stand: 13:00 Uhr

Die Pflanzenkläranlage in Wildpoldsried ist in die Jahre gekommen. Deshalb hat sich die Gemeinde vor einiger Zeit für einen Anschluss an den Abwasserverband Kempten entschieden. Aber was soll nun mit dem brach liegenden Klärwerk passieren?

Das Gelände aufzufüllen und eine Photovoltaik-Anlage darauf zu errichten, sei Plan A gewesen, sagte Gemeinderat Günter Mögele (Freie Wähler) jüngst während einer Gemeindertssitzung. Doch das habe sich als nicht besonders einfach herausgestellt. Das Gelände sei Landschaftsschutzgebiet. Hinzu komme, dass Folien im Klärbecken verbaut seien, die man entfernen muss. Im Klärschlamm könnten zudem Stoffe enthalten sein, die dort nicht bleiben dürfen.

Jetzt Kläranlage, früher ein Moor

Bürgermeisterin Renate Deniffel habe dann das "Förderprogramm für natürlichen Klimaschutz in kommunalen Gebieten im ländlichen Raum" des Bundesumweltministeriums ins Spiel gebracht, sagte Mögele. Denn das Gebiet, auf dem die Kläranlage steht, war einst einmal ein Moor. Und das ließe sich renaturieren. (Lesen Sie auch: Auf welchem Weg zum Ziel? Gemeinden im Oberallgäu diskutieren über die Energiegesellschaft)

Das einzige Problem: Es war nur eine Woche Zeit, um einen Förderantrag einzureichen. Also setzte sich Mögele mit einem Landschaftsarchitekten hin und entwickelte in einer Nachtschicht einen Projektplan. Der Name: "Rena-la-Moor". Mit einem Augenzwinkern stellte Mögele klar, dass der Name nichts mit "Renate im Moor" zu tun habe, sondern mit "Renaturierung".

Moor-Renaturierung in Wildpoldsried: Kosten könnten über Zuschüsse gedeckt werden

Ein Großteil der Kosten könnte voraussichtlich über das Förderprogramm abgedeckt werden. Der Restbetrag sei eventuell über eine Stiftung finanzierbar.

"Das Engagement, sich in eine Sache so reinzuhängen, zeichnet uns Wildpoldsrieder aus", sagte die Bürgermeisterin. Auch wenn noch gar nicht klar sei, ob die Gemeinde bei dem Förderprogramm zum Zuge kommt. Voraussichtlich im März steht fest, ob "Rena-la-Moor" eine Runde weiter kommt.