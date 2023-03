Auto macht sich in Kempten selbstständig: Fahrer verwechselt Parkmodus mit Rückwärtsgang

Ein Auto ist in Kempten rückwärts gerollt und gegen einen geparkten Wagen gestoßen. Als der Fahrer dem Auto hinterherrannte, stoplerte er und verletzte sich.

11.03.2023 | Stand: 10:40 Uhr

Zuerst gegen ein Verkehrszeichen, dann über eine Straße und schließlich gegen ein geparktes Auto ist ein Auto in Kempten gerollt. Der Grund dafür: Der Fahrer hatte beim Aussteigen den Parkmodus und den Rückwärts miteinander vertauscht.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am Samstagmorgen in der Reichsstraße, von dort rollte das Auto über die Mehlstraße in die Schützenstraße.

Fahrer stolpert, als er wegfahrendem Auto hinterherrennt

Beim Versuch, dem wegrollenden Auto hinterherzurennen, stolperte der Fahrer und verletzte sich leicht. An den Autos entstand schätzungsweise 7000 Euro Schaden.