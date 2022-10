Autofahrer fliegt aus A7-Auffahrt bei Kempten - Transporter überschlägt sich

Auf der B12-Abfahrt zur A7 in Richtung Memmingen hat es am Montag bei Kempten gekracht. Ein Kleinbus ist von der Fahrbahn abgekommen und hat sich überschlagen.

24.10.2022 | Stand: 17:01 Uhr

Am Montagnachmittag hat es auf der Auffahrt zur A7 bei Kempten gekracht. Laut Polizei ist ein Autofahrer wegen nicht angepasster Geschwindigkeit aus der Auffahrt von der B12 kommend auf die A7 in Richtung Memmingen geflogen. Der Wagen hat sich in der angrenzenden Wiese überschlagen.

Der Fahrer des Kleinbusses wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Abschlepper hat das Fahrzeug mit einem Kran aus dem Straßengraben geborgen. Auch ein Straßenschild ging bei dem Crash kaputt.

