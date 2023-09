Autos im Parkhaus des Klinikums Kempten stehen in Flammen

Im Parkhaus des Klinikums Kempten brennt plötzlich ein Auto, das Feuer greift auf einen weiteren Wagen über. Beim Löschversuch werden zwei Menschen verletzt.

28.09.2023 | Stand: 11:47 Uhr

Ein Auto ist am Donnerstagvormittag im Parkhaus des Klinikums Kempten in Flammen aufgegangen. Warum das Fahrzeug plötzlich in Brand stand, ist nach Angaben der Polizei noch nicht klar.

Zwei Menschen wollen Brand im Klinik-Parkhaus in Kempten löschen

Gegen 9.50 Uhr rückten die Einsatzkräfte aus. Das Feuer griff von dem in Brand stehenden Wagen auf ein nebenstehendes Auto über. Beim Versuch die Flammen zu löschen, verletzten sich zwei Zivilpersonen laut Holger Stabik, Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, leicht.

Rettungskräfte brachten sie zur Behandlung ins Klinikum Kempten. Der Umfang des Schadens, der durch das Feuer entstand, ist aktuell noch nicht bekannt.