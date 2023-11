Nach 28 Jahren soll die ZUM in Kempten weichen - das sind die Folgen auch für Autofahrer

Neue Routen, Haltestellen und viel Veränderung: Nach 28 Jahren soll die ZUM in Kempten weichen. Eine Übergangslösung ist unweit in der Innenstadt geplant.

29.11.2023 | Stand: 05:27 Uhr

Menschen steigen ein und aus, auf dem Weg zur Schule, in die Arbeit oder nach Hause. Diesen Trubel mit 25 Bushaltestellen an der ZUM soll entzerrt werden. Dass die zentrale Umsteigestelle am Albert-Wehr-Platz nicht mehr zukunftsfähig ist, ist bereits seit einiger Zeit klar. Nun sprachen Rätinnen und Räte im Mobilitätsausschuss über ein langfristig neues Nahverkehrs-Konzept, aber auch über eine schnelle Zwischenlösung. Für Letztere will die Stadt einen Schritt gehen, den sie lange vermieden hat: das Aus für Autos entlang der Residenz.

