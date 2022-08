Zug lässt Kunden an Bahnsteig im Oberallgäu zurück, auch mit Bussen klappt nicht alles

Mal steigen Reisende wegen einer falschen Durchsage aus dem Zug, mal suchen Fahrgäste ihren Bus. Zwei Beispiele zeigen: Es fehlen Ansprechpartner vor Ort.

26.08.2022 | Stand: 18:39 Uhr

Dass der öffentliche Nahverkehr nicht immer reibungslos rollt, merken Reisende gelegentlich. Doch egal, woran es klemmt und wer oder was schuld an einer Panne war – besonders ärgerlich ist, wenn Fahrgäste dann keine Ansprechpartner finden. „Niemand zu erreichen und man kann nur hoffen, dass sich irgendwo ein Lichtlein zeigt“, beschreibt unser Leser Rudi Seizinger ein Erlebnis an der ZUM, dem zentralen Umsteigepunkt in Kempten. Er zeigt Verständnis, dass mal was dazwischen kommt: „Dann ist’s halt so.“ – „Aber bei uns steht man alleingelassen herum.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.