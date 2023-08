Ballermann oder alter Schlager: Welcher Song wird in diesem Jahr zum Festwochen-Hit?

Ein älterer Titel kehrt zurück, Mallorca-Musik bleibt beliebt auf der Allgäuer Festwoche. Was am ersten Wochenende die Gäste musikalisch begeistert.

13.08.2023 | Stand: 18:17 Uhr

Welches Lied wird wohl der Festwochen-Hit? Im vergangenen Jahr war die Antwort auf diese Frage klar, auch wenn sie einigen vermutlich nicht gefallen hat: Der umstrittene Mallorca-Song „Layla“ lief auch in den Partyzelten im Kemptener Stadtpark auf und ab. In diesem Jahr gestaltet sich die Suche nach dem am meisten gespielten Musikstück schon etwas schwieriger. Felix Möbus, 32, aus Innsbruck bediente auch im vergangenen Jahr die Gäste im Stiftszelt. Er sagt: „Heuer setzt sich noch nichts so richtig durch.“

