Bankangestellter beteiligt? Frau hebt 60.000 Euro ab und wird vor Kemptener Bank beraubt

30.11.2022 | Stand: 08:45 Uhr

Drei Männer sollen im April eine Bankkundin überfallen und ausgeraubt haben – nun müssen sie sich vor dem Amtsgericht in Kempten verantworten. 60.000 Euro wollte die Frau bei ihrer Bank abholen. Dies hatte sie wenige Tage zuvor mit einem der Beschuldigten, der in dem Geldinstitut arbeitete, vereinbart. Der Bankmitarbeiter soll daraufhin die beiden anderen Tatverdächtigen informiert haben.

Überfall in Kempten: Bargeld bisher nicht gefunden

Bei dem Überfall nach dem Abheben erlitt die Frau Verletzungen an Bein, Hüfte und Schulter. Die Handtasche samt Bargeld und Wertgegenständen wurde bislang nicht gefunden, heißt es in der Anklageschrift. Am ersten Verhandlungstag kam es entgegen der ursprünglichen Planung noch zu keinem Urteil. Der Prozess wird laut Auskunft des Amtsgerichts am Freitag, 16. Dezember, fortgesetzt.

