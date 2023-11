Nach Großbrand in Durach: Sind Batteriespeicher gefährlich?

In der Halle, die im August in Durach abgebrannt ist, standen auch Batteriespeicher. Anwohner äußerten im Nachhinein Bedenken. Das sagt ein Hersteller dazu.

30.11.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Wie gefährlich sind Batteriespeicher, die Strom aus Photovoltaikanlagen aufnehmen? Diese Frage stellen sich auch heute noch Bewohner von Durach im Oberallgäu. Dort war im August eine Lagerhalle abgebrannt, in deren Nähe auch Wohnhäuser stehen. In diesem Gebäude waren unter anderem Batterien gelagert, die in solchen Speichern zum Einsatz kommen. Wie das Feuer entstanden ist, lässt sich laut Polizei nicht mehr nachvollziehen.

Grundsätzlich keine Gefahr

Wir haben mit einem Hersteller solcher Batteriespeicher gesprochen: dem Unternehmen Sonnen aus Wildpoldsried (Kreis Oberallgäu). Wie sicher sind also solche Geräte? Ralf Plieninger, Geschäftsführer für den technischen Bereich, antwortet mit Zahlen: Sonnen habe über 125.000 solcher Batterien weltweit installiert.

In einem Gerät stecken mehrere Batteriemodule, darin wiederum Dutzende oder Hunderte Batteriezellen. Sonnen wie auch viele andere Hersteller nutzen LFP-Zellen: Lithium-Eisenphosphat. Noch nie habe sich bisher eine von selbst entzündet, dieses „thermische Durchgehen“ sei sonst eine häufige Ursache für Batteriebrände. Und auch nur in einem Fall in den 13 Jahren seit Bestehen des Unternehmens habe es ein Feuer gegeben. Auslöser sei ein Kurzschluss in der Elektrik gewesen, die die Batterien steuert. Einen größeren Schaden habe es nicht gegeben.

Das Landratsamt Oberallgäu bestätigt: Grundsätzlich gehe keine Gefahr von ordnungsgemäß gelagerten Batterien und Akkus aus. Lesen Sie auch: Nach Großbrand in Durach warten 364 Tonnen Schrott auf die Entsorgung

Batteriezellen werden misshandelt

Damit diese Geräte so sicher wie möglich sind, werden sie in speziellen Laboren getestet. "Da werden die Zellen richtig misshandelt, um zu sehen, wie sie reagieren", sagt Christian Campestrini, Leiter der Batterieentwicklung. Sie werden auf den Boden geworfen, überladen, Hitze ausgesetzt, kurzgeschlossen, durchstoßen. "Und bei diesen Zellen passiert eigentlich nichts", sagt Ralf Plieninger. Heißt: Sie fingen auch unter solchen Bedingungen kein Feuer. Es sei denn, sie werden Flammen ausgesetzt - wie in Durach. Aber das halte auch kein anderer Behälter aus, in dem Energie stecke, etwa ein Öltank.

Zelle zu warm? Abschalten

Eine zweite Sicherheitsstufe sitze in den Speichern: Elektronik überwacht die Zellen. Bemerkt sie etwa, dass eine Zelle zu warm wird, schreitet sie ein. Im schlimmsten Fall wird die Batterie abgeschaltet.

Hundertprozentig sicher sei ein Behälter, in dem Energie stecke, nach heutigem Entwicklungsstand nicht, sagt Plieninger. Das gelte gleichermaßen etwa für Öltanks, Gasflaschen, E-Bike- und Handy-Akkus, Autotanks und Batteriespeicher. Doch: „So lange eine Batterie gut entwickelt und intakt ist, ist sie sicher – nach aktuellem Stand der Technik.“