Im umstrittenen Wohngebiet "Mühlbachblick" laufen die Bauarbeiten auf vollen Touren. Auch anderswo in Oy-Mittelberg soll neuer Wohnraum entstehen.

15.11.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Wohnraum ist umkämpft. 240 Menschen interessierten sich für einen der zehn Bauplätze im „Mühlbachblick“. Um Ordnung in die Flut an Bewerbungen zu bringen, stellte die Gemeinde vergangenes Jahr einen Vergabekatalog auf. Nun starten die Ersten, die den Zuschlag bekamen, mit der Gestaltung ihres Eigenheims. Auch anderenorts in Oy-Mittelberg kommt Bewegung in die Baulandschaft. Eine Übersicht.

