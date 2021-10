Ziel von Oy-Mittelberg ist, dass im Frühjahr 2021 die Bagger für die Erschließung des Gewerbegebiets rollen. Behörden äußerten ihre Bedenken zum Vorhaben.

27.10.2021 | Stand: 11:33 Uhr

Die Gemeinde Oy-Mittelberg will ihr Gewerbegebiet an der A7 um etwa vier Hektar erweitern. Geplant ist je eine Fläche nördlich und südlich der Autobahn in der Nähe des Kreisverkehrs Richtung Schwarzenberg. Ziel ist, Anfang 2022 mit der Erschließung zu beginnen. Im Herbst nächsten Jahres könnten sich dann die ersten Betriebe ansiedeln. Mit Unternehmen „führen wir bereits erste Gespräche“, sagt Bürgermeister Theo Haslach.