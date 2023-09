Stadt Kempten verkauft Bauplätze - fünf werden verlost

Kempten startet die dritte Vergaberunde für das Baugebiet Auf der Halde: Bewerbungsfrist beginnt am 4. Oktober. Das sollen die Grundstücke kosten.

Neue Chance für einen Bauplatz im Neubaugebiet Auf der Halde: Am Mittwoch, 4. Oktober, startet die Stadt Kempten die nächste Vergaberunde. Zum Kauf angeboten werden nun weitere 25 von insgesamt 99 Grundstücken für die Errichtung von Einzelhäusern. Es ist der vorletzte Vergabeabschnitt in dem Baugebiet.

Die Vergabe von 20 Grundstücken erfolgt wiederum nach einem Punktekatalog mit sozialen und energetischen Kriterien. Fünf Bauplätze werden zudem über ein Losverfahren vergeben. Hier ist die Teilnahme bereits ab 30 erreichten Punkten möglich. (Lesen Sie auch: Neubaugebiet in Kempten-Lenzfried: Bäume fällen für den Hochwasserschutz)

Das kosten die Grundstücke: 195.000 bis 454.300 Euro

Die zu kaufenden Grundstücke sind zwischen 379 und 926 Quadratmeter groß. Der günstigste Bauplatz kostet inklusive Erschließung gut 195.000 Euro, der teuerste 454.330 Euro. Die bereits eingerechneten Erschließungskosten betragen 272 Euro pro Quadratmeter.

Auf der städtischen Internetseite finden Interessierte Informationen zum Vergabeverfahren, Kriterien für die Bauplatzvergabe, Veräußerungsbedingungen, eine Übersicht der Grundstücke samt Lage und und Preisen sowie Anmeldemöglichkeiten zu Informationsvorträgen.

Das Eingangsdatum einer Bewerbung innerhalb der Frist hat keinen Einfluss auf das Vergabeverfahren

Die Bewerbungszeit für die Bauplätze läuft von Mittwoch, 4. Oktober, bis Donnerstag, 16. November. Nur in dieser Zeit ist auf der städtischen Homepage der Link zum Bewerbungsformular freigeschaltet. Das Eingangsdatum einer Bewerbung innerhalb der Frist hat laut Mitteilung des Amtes für Wirtschaft und Stadtentwicklung keinen Einfluss auf das Vergabeverfahren. (Lesen Sie hier Details zur vergangenen Vergaberunde: Nur zwei Bewerbungen pro Bauplatz: Interesse an den Grundstücken in Kempten sinkt)

Hier gibt es alle Infos und ab 4. Oktober auch das Bewerbungsformular: www.kempten.de/halde