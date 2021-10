Umstrittene Baumfällungen: Manchmal geht es nicht anders, verrät der Experte

Werden Bäume gefällt, sorgt das oft für Protest – wie aktuell in Durach. Doch wann ist ein Baum eigentlich „krank“? Und hilft dann wirklich nur die Motorsäge?

18.10.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Sie war geschätzt 20 Meter hoch und 100 Jahre alt: eine Linde, die an der Sulzberger Straße in Durach stand und nun gefällt wurde. Sie weicht im Zuge eines privaten Wohnungsbauprojekts. Baumfällungen wie diese sorgen regelmäßig für Empörung. Die einen sagen dann, der Baum sei krank gewesen, die anderen bestreiten das. Doch was heißt das überhaupt: ein Baum ist krank? Was führt dazu, dass an einer Fällung kein Weg vorbeiführt? Und welche Alternativen gibt es zur Motorsäge? Wir haben einen Experten gefragt.