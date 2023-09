Baupläne von Edeka und Lidl in Kempten - und ein KFC soll auch kommen

Die Stadt Kempten schafft Voraussetzungen für Bauprojekte: An der Lindauer Straße geht's um Lebensmittel, auf einem Baumarkt-Parkplatz könnte ein KFC entstehen.

29.09.2023 | Stand: 06:30 Uhr

Eine Versuchsanlage für die Kombination von Solarparks und Landwirtschaft, ein Schnellrestaurant, Platz für Wohnbau und die Erweiterung zweier Lebensmittelmärkte – all diese Projekte hat der Bauausschuss in seiner Sitzung am Mittwoch einstimmig vorangetrieben. Am Donnerstag standen die Themen zur erneuten Beratung auf der Tagesordnung des Stadtrats.

