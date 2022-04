Bauplatz mieten statt kaufen: Familie Felchs Weg in ihr Modulhaus in Sulzberg

Familie Felch träumt wie viele Menschen im Allgäu vom Eigenheim, doch bekommt kein Grundstück. Ihre alternative Wohnidee liegt im Trend, sagt ein Experte.

01.04.2022 | Stand: 19:47 Uhr

Die ersten Kisten stehen schon gepackt hinter Marion Felch neben dem Küchentisch, das Spielzeug ihres fünfjährigen Sohnes Benedikt ist noch im ganzen Wohnzimmer verteilt. Schon bald verlässt die Familie ihre Wohnung in einem Neubau in Durach. "Wir wollen ein Eigenheim. Etwas, das uns gehört.", sagt die 37-Jährige. "Aber das zu finden, ist wirklich nicht einfach." Auch in Durach hatten sie sich für einen Bauplatz interessiert. Doch daraus wurde nichts. Ihre Lösung: Auf ein gemietetes Grundstück stellen die Felchs ein Modulhaus.