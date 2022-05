21 neue Wohnungen mit Grün und Geschäften - Das ist in Steufzgen geplant

In Steufzgen entsteht ein Wohn- und Geschäftshaus mit Tiefgarage, E-Ladeplätzen und mehr Grün. Das ist bisher über das Projekt und die Miethöhe bekannt.

29.05.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Im Stadtteil Steufzgen tut sich was. Nach dem Abriss des Möbel-Discounters „Clevermaxx“ sind jetzt bereits die Bauarbeiten in vollem Gange. Es entsteht ein dreigeschossiges Wohn- und Geschäftshaus mit 21 Mietwohnungen und Tiefgarage. Im Erdgeschoss sollen zwei Geschäfte unterkommen. Bauherr ist die „Silberpark GmbH & Co. KG“ – ein Name, der mit der Historie des Standorts kokettiert: Denn dort stand einst das Möbelhaus Siberbauer.

