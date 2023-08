Baustelle am Berliner Platz: Hat sich die Barrierefreiheit verschlechtert?

Ein Bürger kritisiert die neue kurze Randstein-Absenkung am Berliner Platz, die nur für Radler vorgesehen sei. Das Bauamt der Stadt Kempten widerspricht.

13.08.2023 | Stand: 09:10 Uhr

„Da wird immer über Barrierefreiheit gesprochen, und dann das ...“ Mit einem Kopfschütteln verweist unser Leser Werner Keiling auf die Bauarbeiten am Berliner Platz. Neben dem Straßenbau werden dort die Überwege für Fußgänger und Radlerinnen barrierefrei gestaltet. Und eben an den Übergängen der Geh-/Radwege zur Straße macht Keiling eine Verschlechterung aus.

Früher seien dort wie etwa an der Nordbrücke auf ganzer Wegbreite die Randsteine abgesenkt gewesen, sagt der 69-Jährige. Jetzt gebe es die Absenkung nur da, wo die Radwege über die Straße führen; an den Gehwegen bestehe dagegen eine Stufe. „Das versteht keiner“, sagt Keiling nach dem Gespräch mit mehreren Freunden.

Bürger kritisiert: Menschen mit Rollstuhl müssen auf den Radweg ausweichen

So müssten Menschen mit Rollstuhl, Rollator oder Kinderwagen in den Radwegbereich ausweichen. Dort gebe es dann zu wenig Platz für den Begegnungsverkehr. Die Folge: Man müsse womöglich auf der Straße warten, bis Entgegenkommende die Stelle passiert haben. (Lesen Sie auch: Bald müssen Autofahrer am Berliner Platz in Kempten wieder umdenken)

Kemptens Tiefbauchef Markus Wiedemann sieht das anders: Man habe die Übergänge gemäß der Richtlinien für die Barrierefreiheit von Kreuzungen hergestellt. Das sei auch mit dem Behindertenbeirat abgestimmt.

Stadt Kempten: Absatz im Fußgänger-Bereich ist so vorgesehen

Die abgesenkten Wege sind laut Wiedemann zwei bis 2,5 Meter breit. Das reiche für den Begegnungsverkehr mit Radlern, sagt er. Die Fußgänger-Bereiche mit einem sechs Zentimeter hohen Absatz seien 1,5 Meter breit. Der Absatz sei in den Richtlinien für Sehbehinderte vorgesehen. Wiedemann: „Wir haben eine gute und sichere Lösung.“