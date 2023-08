Baustelle am Berliner Platz in Kempten: Jetzt wird der Süden gesperrt - wieder alles anders

Erneut neue Verkehrsregeln: An der Baustelle Berliner Platz in Kempten beginnt am Freitag eine neue Phase. Was Autofahrende jetzt wissen müssen.

18.08.2023 | Stand: 15:28 Uhr

Und wieder ändert sich die Verkehrsführung am Berliner Platz im Zuge der Baustelle dort: Laut Stadtverwaltung beginnt an Freitag und Samstag, 25. und 26. August, Phase 4 der Arbeiten am Berliner Platz. Sie soll bis etwa 18. September andauern. Die Stadt empfiehlt, den Berliner Platz großräumig zu umfahren.

Die Stephanstraße und der Adenauerring werden jeweils einspurig über den Berliner Platz verlaufen, wie bereits in Bauphase 3. Im Norden ist die Kaufbeurer Straße dann wieder an den Berliner Platz angebunden – und damit die Verbindung frei zum Fenepark. Aus Richtung Norden kann man sowohl Richtung Osten auf die Stephanstraße als auch Richtung Westen auf den Adenauerring einfahren, teilt die Stadt mit.

Lesen Sie auch: Baustelle am Berliner Platz in Kempten: Hat sich die Barrierefreiheit verschlechtert?

Baustelle Berliner Platz in Kempten - diese Regeln gelten jetzt

Südlich des Berliner Platzes sind der Schumacherring und die Kaufbeurer Straße bis zur Franz-Sperr-Straße gesperrt. Der Verkehr wird bereits an den Knotenpunkten – wie St.-Mang-Brücke und Kreuzung Schumacherring/Lenzfrieder Straße – auf die Sperrung hingewiesen und über die Lenzfrieder Straße Richtung A7 umgeleitet. Stadteinwärts Fahrende werden am Berliner Platz über den Adenauerring in Richtung Rottachstraße, Pfeilergraben und Illerstraße geleitet.

Lesen Sie hier: Bauplatz? Nein, danke! Wieso im Oberallgäu jetzt sogar Familien Grundstücke ablehnen

Die Gewerbebetriebe entlang des gesperrten Schumacherrings sind per Auto unter Einschränkungen erreichbar – an einzelnen Tagen jedoch nicht. Die Straße Beim Keck ist unter Einschränkungen erreichbar. Für die Tage, an denen das nicht der Fall ist, wurde Richtung Kaufbeurer Straße (Süd) für Anlieger eine Behelfsstraße gebaut. An diesen Tagen dürfen Anlieger den Teil der Kaufbeurer Straße, welcher eine Einbahnstraße ist, im Gegenverkehr befahren.

Stau am Berliner Platz, Kaufbeurer Straße und Schumacherring? Autofahrer sollen den Berliner Platz in Kempten meiden

Der Geh- und Radweg wird laut Stadt am Berliner Platz über die Kaufbeurer Straße (Nord) sowie über die Kreuzung bei der Ulmer Straße geleitet. Entlang des Schumacherrings ist der Geh- und Radweg benutzbar. Eine Querung ist hier allerdings erst an der gesicherten Kreuzungsmöglichkeit auf Höhe der Ulrichstraße empfohlen. Die südliche Kaufbeurer Straße kann am Baustellenbeginn nicht barrierefrei gequert werden.

Lesen Sie hier: Bereit für die Ganztagsbetreuung in Grundschulen? "Jeden Monat unwahrscheinlicher"