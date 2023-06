Mega-Baustelle Berliner Platz: So kommen Sie heute trotz Sperrungen an Ihr Ziel

Die Verkehrsführung rund um die Mega-Baustelle am Berliner Platz und auf der Kaufbeurer Straße in Kempten ändert sich immer wieder. Wie ist sie heute geregelt?

05.06.2023 | Stand: 08:39 Uhr

Pendlerinnen und Pendler, die dieser Tage durch den Kemptener Norden fahren müssen, brauchen einen deutlich längeren Geduldsfaden als üblich. Denn rund um den Berliner Platz und die Kaufbeurer Straße ist eine Mega-Baustelle im Gange. Straßensperrungen, Umleitungen und verengte Fahrbahnen schränken den Verkehr mächtig ein. Doch die Situation ändert sich immer wieder, Strecken werden wieder freigegeben und dafür neue Abschnitte gesperrt. Für Autofahrerinnen und Autofahrer eine mühsame Situation, wissen sie morgens doch nicht, wie sie nun in die Arbeit kommen. Wir haben deshalb bei der Polizei erfragt, wie die Verkehrsführung an diesem Montagmorgen an den betroffenen Stellen aussieht.

Für alle, die keine Überraschungen am frühen Morgen lieben: Im Vergleich zur vergangenen Woche habe sich laut der Polizei nichts verändert. Das Linksabbiegen von der Stephanstraße kommend auf Schumacherring/Kaufbeurer Straße ist möglich, doch wird es dort einspurig - hier ist Vorsicht geboten. Beim Geradeausfahren auf den Adenauerring gibt es keine Einschränkungen.

Berliner Platz in Kempten: Rechtsabbiegen auf den Schumacherring weiterhin nicht möglich

Ebenso ist das Geradeausfahren von der Kaufbeurer Straße auf ebendiese oder auf den Schumacherring möglich. Die größte Einschränkung am Berliner Platz ist die gesperrte Rechtsabbiegerspur vom Adenauerring kommend auf den Schumacherring/die Kaufbeurer Straße. Das Abbiegen ist hier nicht möglich. Außerdem ist dort die rechte Geradeausspur gesperrt, wodurch zu den Stoßzeiten Staus entstehen können.

Wer in Richtung Leubas hinaus fahren möchte, braucht noch ein weiteres Mal Geduld. Die Kaufbeurer Straße ist ab der Abzweigung in die Dieselstraße beidseitig voll gesperrt. Hier ist aus Richtung des Berliner Platzes kommend nurmehr das Linksabbiegen in die Dieselstraße möglich. Von der Dieselstraße kommend, können Autofahrer rechts auf die Kaufbeurer Straße abbiegen.

Baustelle am Berliner Platz: Vollsperrung der Kaufbeurer Straße endet früher als geplant

Doch gute Nachrichten: Die Vollsperrung der Kaufbeurer Straße endet wohl früher als geplant. Markus Wiedemann, Leiter des Amts für Tiefbau und Verkehr in Kempten sagte gegenüber unserer Zeitung, dass diese spätestens am Dienstag, 6. Juni aufgehoben werden könne. Möglicherweise könne bereits im Laufe des Montags der Verkehr nach und nach wieder freigegeben werden, sagte Wiedemann. Doch ohne Einschränkungen gehe es auch dann nicht weiter. Es bleibe weiterhin bei einspurigem Verkehr, denn die Bauarbeiten in dem Bereich seien noch nicht vollendet.

Die Polizei rät denjenigen, die es etwas eiliger haben, das Areal um den Berliner Platz und die Kaufbeurer Straße insbesondere zu den Stoßzeiten weiträumig zu umfahren - beispielsweise über die Nordspange.

Hier finden Sie den weiteren Zeitplan der Baustellen.

Weitere Nachrichten aus Kempten und Umgebung lesen Sie hier.