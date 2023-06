Neue Sperrung der Kaufbeurer Straße in Kempten - Ab Freitag ist die andere Hälfte dicht

Spannend bleibt's an der Baustelle "Kaufbeurer Straße" in Kempten. Nur kurz, nachdem die Vollsperrung aufgehoben wurde, ist wieder mit Behinderungen zu rechnen.

08.06.2023 | Stand: 09:58 Uhr

Am Freitag (9.6.2023) startet Phase vier auf der Kaufbeurer Straße in Kempten: Nun zieht die Baustelle auf die andere Straßenseite. Damit ändert sich die Verkehrsführung erneut. Autofahrer und Fahrerinnen müssen sich schon wieder umstellen. Das teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit.

Grund der Bauarbeiten ist bekanntlich die Erneuerung der Straßendecke. (Lesen Sie auch: Kempten: Umbau und Baustelle am Berliner Platz - Die Stadt gibt den Fahrplan für das Großprojekt bekannt)

Auf der Kaufbeurer Straße in Kempten wird weiter gebaut: Das müssen Autofahrer wissen

Zu erwarten seien weiter „erhebliche Beeinträchtigungen“, heißt es mit Blick auf die bestehende Reduzierung der vierstreifigen Kaufbeurer Straße auf zwei Fahrspuren – je eine pro Richtung. Für die Tiefbau-Planer tritt jetzt an der Kaufbeurer Straße die Phase vier in Kraft. Sie dauert voraussichtlich bis Dienstag, 27. Juni.

Die Abteilung Verkehrswesen rät erneut, den Bereich, wenn möglich weiträumig zu umfahren. In der fünften und letzten Bauphase stehen dann ab Ende Juni Sperrungen in der Dieselstraße an. (Hier lesen Sie: Nur Note vier für Kempten und Waltenhofen beim Fahrradklima-Test des ADFC)

Die Baustelle in Kempten wird jetzt auf die westliche Hälfte der Hauptstraße verlegt

Konkret wird nun die Baustelle entlang der Kaufbeurer Straße im Bereich der Firma Liebherr auf die westliche Straßenseite verlegt. Das gilt für die einzelnen Straßen:

Kaufbeurer Straße: Der Verkehr kann auf der Hauptstraße in beide Richtungen einspurig rollen.

Dieselstraße: Von Norden kommend ist das Rechtsabbiegen in die Dieselstraße möglich. Wer von Süden (also vom Berliner Platz) kommend etwa zum Fenepark in die Dieselstraße fahren will, muss die Umleitung über Johann-Abt-Straße und Porschestraße fahren. Aus der Dieselstraße raus können Fahrrinnen und Fahrer an der Baustelle nur in Richtung Berliner Platz abbiegen. In Richtung Leubas/Heising gibt es von der Dieselstraße aus zwei Varianten: entweder die Umleitungsstrecke über Porschestraße und Johann-Abt-Straße oder auch den Umweg über Kaufbeurer Straße, Berliner Platz, Stephan- und Bleicherstraße.

Bleicherstraße: Sie ist wieder frei. Die Ausfahrt von der Bleicherstraße auf die Kaufbeurer Straße ist in beide Richtungen möglich. In die Bleicherstraße einbiegen können derzeit allerdings nur Fahrzeuge, die von Süden (Berliner Platz) kommen. Wer aus nördlicher Richtung kommt, muss die Umleitung über Berliner Platz und Stephanstraße nehmen.

Edisonstraße: Auch die Edisonstraße ist nur von südlicher Richtung auf der Kaufbeurer Straße erreichbar. Und auch dort können Fahrzeuge in beide Richtungen auf die Kaufbeurer Straße ausfahren.

Firma Liebherr: Wie bisher gibt es südlich der Einmündung Bleicherstraße wieder eine Behelfszufahrt zur Firma Liebherr und auch wieder einen provisorischen Fußgängerübergang.