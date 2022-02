Bauvorhaben: In Kempten 263 Wohnungen genehmigt, im Oberallgäu 929

In Oberallgäu stieg die Zahl der Baugenehmigungen - aber geringer als im Bayern-Schnitt der Landkreise. In Kempten ist die Zahl sogar leicht gesunken.

23.02.2022 | Stand: 17:05 Uhr

Mietwohnungen und Immobilien zum Kauf sind gefragt ohne Ende. Der Neubau, so scheint es, hinkt dem wachsenden Bedarf hinterher. Und tatsächlich entwickeln sich in der Region entwickelten sich die Baugenehmigungen schlechter als im Bayern-Vergleich. Landesweit summieren sich die Baugenehmigungen 2021 auf 80.344 Wohnungen – laut Bayerischem Landesamt für Statistik eine Zunahme um 3,3 Prozent. Anders in Kempten: Da wurden laut Statistik nur 263 Wohnungen genehmigt, 0,8 Prozent weniger als im Jahr davor. Die meisten Wohnungen entstehen in Neubauten, jede siebte Wohnung in bestehenden Gebäuden.

Der Landkreis Oberallgäu legte bei den Baugenehmigungen dagegen um 11,3 Prozent zu. Dort wurden 929 Wohnungen genehmigt, fast jede sechste davon im Bestand. Doch tatsächlich hinkt auch das Oberallgäu der Entwicklung hinter, vergleicht man nur die Landkreise im Freistaat. Denn bayernweit sei die Zahl der Baugenehmigungen in den Landkreisen sogar um 12,5 Prozent gestiegen, teilt das Landesamt mit. Am Rande: In den acht Großstädten Bayerns sanken die Baugenehmigungen um 19,4 Prozent. Das ist in der Region genehmigt worden:

Neubau: In Kempten dürfen laut Statistik 119 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern, 55 in Wohnheimen sowie eine in einem Firmenbau entstehen. Hinzu kommen 30 Ein- und zehn Zweifamilienhäuser. Im Landkreis Oberallgäu wurden 457 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern und 28 in Betriebsgebäuden genehmigt. Dazu kommen 161 Ein- und 60 Zweifamilienhäuser.

Umbau: Insgesamt 201 Wohnungen in Kempten und dem Oberallgäu werden durch An-/Umbauten bestehender Gebäude geschaffen.

