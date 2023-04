Bayerischer Kirchnertag erstmals in Kempten

St. Mang-Gemeinde empfängt Mitarbeiter aus Bayern zum Austausch. Ihr Kirchner erklärt Aufgaben und Hintergründe. Auch Bischof Bedford-Strohm ist am 1. Mai dabei.

18.04.2023 | Stand: 14:00 Uhr

Laut Definition ist die Tätigkeit eines Kirchners „Hilfsarbeit im sakralen Raum“. Genauso vielfältig wie die Titulierung als Kirchner, Messner, Mesmer, Küster, Sakristan oder Kirchwart ist auch die Arbeit dieser Berufsgruppe. Bei manchen beschränkt sie sich auf das Aufschließen der Kirchen, bei anderen gehören liturgische Aufgaben dazu und wieder bei anderen ist sogar die Organisation im Gemeindehaus inbegriffen. Allein in Bayern gibt es etwa 1250 Kirchner. Am 1. Mai findet erstmals der Bayerische Kirchnertag in der St. Mang Kirche in Kempten statt.

