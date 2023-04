Bayerisches Oratorium in St. Anton: Geistliche Musik trifft auf Mundart

„Bayerische Oratorium“: Das Werk von Andreas Bergert kommt unter David Wiesner mit Chor, Orchester und Solisten in der St.-Anton-Kirche in Kempten bestens an.

24.04.2023 | Stand: 18:15 Uhr

Begeistert ist das „Bayerische Oratorium“ in der gut besuchten St.-Anton-Kirche aufgenommen worden. Dem experimentierfreudigen David Wiesner und seinen Mitstreitern flogen die Sympathien zu. Komponist Andreas Bergert war anwesend und freute sich sichtlich über den Erfolg. Gleich dreimal war das ungewöhnliche Oratorium am Wochenende zu erleben: zweimal in St. Anton und einmal in der Basilika Ottobeuren.

