Soldat verweigert Befehl zur Corona-Impfung - So urteilt ein Kemptener Gericht

Ein Soldat hatte den Befehl, sich gegen Corona impfen zu lassen ignoriert. Jetzt stand er in Kempten vor Gericht. Die Verweigerung des Gehorsams wiegt schwer.

17.02.2023 | Stand: 07:20 Uhr

In der gesamten Bevölkerung gab und gibt es Zweifel an der Verträglichkeit von Covid-19-Impfungen. Also auch in den Reihen der Bundeswehr. Truppenangehörigen kann allerdings befohlen werden, sich impfen zu lassen. Dem hat sich ein Hauptfeldwebel während eines Einsatzes in Jordanien widersetzt. Wegen Gehorsamsverweigerung stand er nun in Kempten vor Gericht. Mit Folgen.

Er habe Angst um sein Augenlicht gehabt, sagte der 31-Jährige vor Gericht. Nach der ersten Corona-Impfung habe er unter Sehstörungen gelitten, nach der Auffrischung fühlte er sich tagelang abgeschlagen. Vor einem weiteren Piks hätte er sich eine Abklärung durch einen Facharzt gewünscht. Am Einsatzort war allerdings kein Spezialist für Augenheilkunde. Aus Sicht des Truppenarztes waren dies keine Gründe, sich der angeordneten Impfung zu entziehen. Dies habe er so auch mit dem Leitenden Sanitätsoffizier abgeklärt, sagte er als Zeuge.

Auch auf den erneuten Befehl reagiert der Berufssoldat nicht

Der Disziplinarvorgesetzte wurde eingeschaltet. Erneut erhielt der Angeklagte den Befehl, zum Impftermin zu erscheinen. Als genereller Impfgegner sei dieser zwar nicht aufgetreten, sagte der Offizier. Allerdings habe er von vornherein klar gemacht, sich nicht impfen zu lassen und eventuelle Konsequenzen zu tragen.

So ging das Ganze seinen juristischen Gang. Die Duldungspflicht für Impfungen ist eine militärische Besonderheit und im Soldatengesetz verankert. Soldatinnen und Soldaten sind demnach verpflichtet, alle angewiesenen Vorsorgemaßnahmen hinzunehmen. Eine Impfung ist im Regelwerk der Bundeswehr nur dann nicht zumutbar, wenn objektiv eine erhebliche Gefahr für Leben oder Gesundheit besteht. Wer sich nicht impfen lässt, verweigert einen Befehl. Es droht der Ausschluss aus der Bundeswehr. (Lesen Sie auch: Ausbildungsstandort der Bundeswehr: Vor 20 Jahren landete der erste Eurofighter in Kaufbeuren)

Richter sieht geringe Schuld beim Angeklagten

So weit kam es im jetzt verhandelten Fall nicht. Intern habe der Soldat einwandfreie Beurteilungen, inklusive förmlicher Anerkennung für den Einsatz in Jordanien. Ein Disziplinarverfahren verlief ohne Folgen, hieß es. Eine Einstellung des Falls wegen geringer Schuld – freilich gegen eine erhebliche Geldbuße – stellte Amtsgerichtsdirektor Peter Koch in den Raum.

Davon wollte Oberstaatsanwalt André Pfattischer allerdings nichts wissen: „Gerade im Auslandseinsatz geht es um Verlässlichkeit. Ich halte ihn als Soldat für ungeeignet, wenn er nicht mal zu einem angemahnten Termin erscheint.“ Dem Angeklagten fehle dazu nach wie vor die Einsicht.

Auf 60 Tagessätze à 90 Euro sollte sich die Geldstrafe laut Anklage belaufen. Freispruch forderte der Verteidiger. Der Richter sprach den Mann aus Sachsen-Anhalt schuldig und verurteilte ihn zu 50 Tagessätzen, macht in Summe 4500 Euro. Der Befehl, gegen den er verstoßen hat, sei „eindeutig rechtmäßig“ erteilt worden.

Die Schwerpunktstaatsanwaltschaft in Kempten bearbeitet Straftaten von Soldaten in Auslandseinsätzen. Deswegen werden auch Fälle von Bundeswehr-Angehörigen im Allgäu verhandelt, die in weit entfernten Standorten stationiert sind.

