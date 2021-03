Geschäftsleiter Christian Campagna versucht, über eine Jeans aus dem Sortiment möglichst viele Informationen zusammenzutragen. Warum dem Grenzen gesetzt sind.

Nachhaltigkeit und Transparenz liegen im Trend – auch in der Mode. Trotzdem haben es Verbraucher immer noch schwer, den Herstellungsprozess eines Kleidungsstücks nachzuvollziehen. Und was wissen die Modehäuser selbst über die Kollektionen, die sie verkaufen? Christian Campagna, Geschäftsleiter bei Trend Reischmann in Kempten, hat sich eine Jeans aus dem aktuellen Sortiment geschnappt und erklärt, was es mit der Nachhaltigkeit auf sich hat.